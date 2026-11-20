Spettacolo

Noemi Bocchi, 38 anni, è finita di nuovo al centro del chiacchiericcio social, ma questa volta non per un look glamour o una dichiarazione d'amore, bensì per un capo decisamente… parlante. Nell'ultima puntata di "Ballando Segreto", lo spin-off disponibile su RaiPlay, la compagna di Francesco Totti ha sfoggiato una felpa grigia larga e apparentemente casual. Ma se c'è una cosa che i veri appassionati di gossip sanno, è che i dettagli non sono mai davvero anonimi, soprattutto quando in ballo ci sono personaggi del calibro dell'ex capitano della Roma e della sua famiglia allargata.

Quel capo d'abbigliamento, infatti, non è passato inosservato neanche per un secondo agli occhi più attenti del pubblico. È la celebre felpa con il codice fiscale di Francesco Totti, un pezzo che nel 2022 era già diventato un simbolo, un'icona del dramma mediatico che ha coinvolto l'ex calciatore e la sua ex moglie, Ilary Blasi. Una scelta di stile che, onestamente, ha fatto fare un salto indietro nel tempo a parecchi, riaprendo un capitolo che, diciamocelo, non si è mai del tutto chiuso nel cuore dei fan del gossip italiano.

Il flashback del 2022: Totti e la smentita virale

Per capire il vero peso di questa felpa, dobbiamo fare un piccolo rewind. Il 2022 è stato l'anno della tempesta mediatica per Francesco Totti. Il matrimonio con Ilary Blasi era già da tempo sotto la lente d'ingrandimento, con voci sempre più insistenti di crisi e presunti tradimenti che riempivano le colonne dei rotocalchi. Fu proprio in quel periodo così delicato che Totti decise di prendere parola, pubblicando un video sui social per smentire tutte le indiscrezioni.

E quale look scelse per l'occasione? Proprio quella felpa grigia. Nel video, con addosso il capo che ora Noemi Bocchi ha riportato in auge, l'ex calciatore si era rivolto ai media dicendo di aver letto tante cose sulla sua famiglia e invitando a fare attenzione, perché di mezzo ci sono dei bambini. Un messaggio forte, che all'epoca fece il giro del web, rendendo la felpa un vero e proprio simbolo di quella negazione. Peccato che, solo pochi mesi dopo, la separazione tra Ilary e Francesco divenne realtà. Oggi lui ha ritrovato la serenità con Noemi Bocchi, mentre Ilary è felice accanto al suo compagno, Bastian Muller. La felpa con il codice fiscale è una creazione del brand romano “In case you didn't know who i am”, che ha fatto della stampa dei codici fiscali sui propri capi una vera e propria firma, un modo per lasciare un segno distintivo.

Le reazioni sui social: una scelta discutibile?

La ricomparsa della felpa con il codice fiscale di Totti addosso a Noemi Bocchi ha scatenato, prevedibilmente, un putiferio su X. I commenti si sono moltiplicati, con molti utenti che hanno immediatamente riconosciuto il capo e il suo celebre passato. «Quella è la felpa indossata da Totti nel famoso video in cui negava il tradimento», ha ricordato qualcuno, sottolineando l'evidente rimando.

Ma non tutti hanno apprezzato la scelta di Noemi. C'è chi ha criticato la decisione, soprattutto considerando che la Bocchi ha deciso di partecipare al dance show di Rai 1 proprio per farsi conoscere come persona e non solo come “fidanzata di”. Un'osservazione non banale, che mette in luce la contraddizione tra il desiderio di indipendenza e un dettaglio di stile che, volente o nolente, la ricollega indissolubilmente al suo celebre compagno e al suo passato.

Una scelta ripetuta: casualità o strategia?

E non è nemmeno la prima volta che Noemi Bocchi si fa vedere con questa particolare felpa. Se quella indossata da Totti nel 2022 era diventata un fenomeno virale, la sua compagna l'aveva già sfoggiata nel 2023, anche se in una versione diversa: un modello identico, ma nella variante nera. Questa nuova apparizione a "Ballando Segreto", questa volta con la stessa felpa grigia sfoggiata anni fa da Totti, rende il tutto ancora più… difficile da ignorare. È una sottile ironia, un modo per tenere viva la narrazione, o semplicemente un capo comodo che le piace? Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: i dettagli, nel mondo dei VIP, non sono mai solo dettagli. E il codice fiscale di Totti, a quanto pare, continua a essere più un marchio di fabbrica che un semplice dato anagrafico. Voi che dite, è un tocco di genio o una gaffe clamorosa?