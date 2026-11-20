Spettacolo

Ambra Angiolini è in stop forzato con il suo tour teatrale, e stavolta tocca al Teatro Regio di Parma. L'attrice 49enne non è salita sul palco lunedì 16 novembre per portare in scena La misteriosa scomparsa di W, lo spettacolo di Stefano Benni con le musiche di Dardust.

Purtroppo, non è un caso isolato: quella di Parma è la terza tappa annullata in pochi giorni. Lo stop è iniziato il 12 novembre alla Città del Teatro di Cascina, per poi proseguire a Firenze, dove sono state cancellate entrambe le serate del 13 e 14 novembre al Teatro Puccini. Le informazioni disponibili parlano di un quadro clinico che richiede “alcuni giorni di accertamenti medici”; gli organizzatori, intanto, stanno rimborsando i biglietti.

E Ambra? Non è rimasta in silenzio, per fortuna. In un'intervista a La Stampa aveva già parlato di giorni in cui non è stata bene. Ma è su Instagram che ha parlato dei suoi disturbi. Ha elencato allergia al nichel, eruzioni cutanee non ben identificate, orticaria, panico e la fatica di viaggi e spettacoli in serie, con un occhio alla puntata di Amici di sabato 14 novembre, dove è responsabile artistica della categoria ballo.

Gli organizzatori stanno già provvedendo al rimborso dei biglietti.