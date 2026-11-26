Spettacolo

Martedì 24 novembre 2026, Gemma Galgani è stata l'ospite della prima serata di Rai 2 nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Un appuntamento che ci ricorda quanto Gemma sia diventata un volto iconico per milioni di telespettatori, specialmente grazie al suo ruolo nel "trono over" di Uomini e donne, show in cui è apparsa per la prima volta nel 2010. In questi 16 anni, ha mantenuto un'immagine coerente, puntando sempre su gentilezza ed eleganza.

Ma prima della TV, c'è stata una vita dedicata all'arte e a Torino. Nata proprio in questa città nel 1950, Gemma ha passato l'infanzia spostandosi tra varie città italiane, seguendo il padre che lavorava nelle Forze dell'ordine. Dopo aver preso il diploma presso l'Istituto d'arte, ha iniziato a lavorare al teatro Alfieri di Torino, dove è rimasta dal 1969 al 1981, arrivando persino a diventarne la direttrice. Questo background spiega perché la sua vita sia così legata al mondo teatrale e agli artisti.

Gemma ha raccontato in un'intervista a La Stampa come è iniziato tutto. Suo padre voleva punirla perché non studiava e, conoscendo Giuseppe Erba, fondatore del teatro Regio di Torino, l'ha mandata a lavorare da lui. Quello che doveva essere un castigo si è rivelato, per lei, una fortuna.

Siamo onesti: passare dal castigo del papà alla direzione di un teatro e poi al trono più ambito della TV è un plot twist degno di una fiction.