Spettacolo

John Travolta ha rivelato un desiderio decisamente insolito: vorrebbe vivere all'interno di un quadro di Edward Hopper. L'attore ha raccontato che fin da bambino era attratto dalle immagini di negozi vuoti, piccoli bar deserti, persone sole in un caffè o un uomo che legge un libro su un treno.

Secondo Travolta, queste scene rappresentano una solitudine che lui stesso ricerca, contrapposta a quella a cui lo costringe la sua vita da divo, della quale ogni tanto esce solo per un bagno di folla.

Ma non c'è solo il lato malinconico. L'attore ha ricordato con emozione il suo ballo migliore, quello vissuto alla Casa Bianca insieme a Lady Diana, aggiungendo che lei "mi seguiva magnificamente".

Onestamente, passare dai caffè deserti di Hopper ai balli reali è un salto notevole, ma ammettiamolo: Travolta sa come gestire entrambi i mood con stile. Voi dove vorreste vivere se poteste entrare in un quadro?