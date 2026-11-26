Spettacolo

È morta a Berlino, all'età di 87 anni, Vera Gottliebe Anna von Lehndorff, conosciuta in tutto il mondo come Veruschka. La notizia è stata confermata dalla famiglia a diversi media tedeschi. È scomparsa in casa sua, circondata da amici e familiari.

Considerata la prima grande supermodella tedesca, Veruschka ha letteralmente stravolto i canoni della bellezza femminile negli anni Sessanta. Mentre tutti guardavano alle pin-up di Hollywood, lei ha imposto un'immagine androgina, slanciata e quasi aliena, con i suoi lineamenti scolpiti, gli occhi di ghiaccio e un'altezza tra 1,83 e 1,90 metri. Tra il 1964 e il 1970 è apparsa su circa 800 copertine, collaborando con i giganti della fotografia come Irving Penn, Helmut Newton, David Bailey e Franco Rubartelli, che è stato suo compagno per anni. Persino Richard Avedon l'ha definita “la donna più bella del mondo”.

Il cinema l'ha resa immortale nel 1966, quando Michelangelo Antonioni l'ha scelta per Blow-Up. In quel film ha interpretato se stessa in una scena iconica, entrando così nella storia della Swinging London. L'anno successivo è arrivata pure sulla copertina di Life.

La sua vita è iniziata però in un'epoca difficile. Nata il 14 maggio 1939 a Königsberg, in Prussia orientale, da una famiglia aristocratica, ha vissuto un'infanzia tragica. Suo padre, il conte Heinrich von Lehndorff-Steinort, fu giustiziato per aver partecipato alla congiura contro Hitler il 20 luglio 1944. Dopo la guerra, la famiglia fu perseguitata e perse ogni cosa.

Dalla moda all'arte

Dopo essere stata scoperta a Firenze da Ugo Mulas, si è reinventata tra Parigi e New York creando il personaggio di Veruschka, un nome dal suono russo scelto apposta per alimentare il mistero. Negli anni Settanta ha deciso di allontanarsi dalla moda commerciale per dedicarsi alla pittura, alla fotografia e alla performance art.

Sempre in quel periodo ha realizzato i celebri progetti di body painting con Holger Trülzsch, mimetizzando il proprio corpo tra muri, piante e paesaggi. Questa capacità di fondersi con l'ambiente le è valsa l'appellativo di “camaleonte psichedelico”. Nonostante il cambio di rotta, è tornata ogni tanto in passerella anche in età avanzata per maison come Chanel e Acne Studios.

Parte del suo archivio è stata donata al Museo della Prussia orientale di Lüneburg. Come ha scritto Franco Rubartelli, persone come lei non se ne vanno del tutto, ma rimangono in una foto, in un profumo o in un modo di sorridere.

Senza di lei, probabilmente, l'idea di bellezza che abbiamo oggi sarebbe molto più noiosa, non credete?