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Nemmeno il fascino del Cavaliere Oscuro è bastato a convincere i collezionisti a sborsare i milioni necessari. La celebre Batmobile di Batman Returns, il film del 1992 diretto da Tim Burton con Michael Keaton e Danny DeVito, è rimasta invenduta all'asta di Julien's Auctions a Los Angeles.

Le offerte si sono fermate a 3,25 milioni di dollari, circa 3 milioni di euro, ma non sono state sufficienti a raggiungere il prezzo minimo fissato dal venditore. La vettura era stata valutata tra i 5 e i 7 milioni di dollari, con l'obiettivo di superare il record di 4,6 milioni di dollari stabilito nel 2013 dalla Batmobile di Adam West.

L'auto in questione, conosciuta come Number One Hero Car, è lunga quasi sei metri ed è una delle tre versioni costruite per il film di Burton. È stata quella usata nella maggior parte delle scene di guida. Dopo anni in un deposito, era stata esposta al Marconi Automotive Museum di Tustin, in California.

Sotto il cofano conserva ancora il motore Chevrolet V8, la vernice originale e il sistema di scarico lanciafiamme radiocomandato. Ma attenzione: comprare questo pezzo di cinema non significa poter fare un giro in città. La casa d'aste ha chiarito che il veicolo non è omologato per la circolazione su strada e che motore e trasmissione sono stati testati pochissime volte dopo le riprese.

In più, il futuro proprietario non sarebbe del tutto libero: l'acquisto comporta il rispetto di una serie di restrizioni previste da un accordo con Warner Bros., che gestisce i diritti di proprietà intellettuale di DC Comics.