Spettacolo

Siamo pronti per un tuffo nel passato, tra le rive del lago di Bellamo. Il 24 novembre è arrivata su Rai 1 la serie in quattro prime serate Una finestra vista lago, diretta da Marco Pontecorvo. La storia ci porta in un luogo immaginario ma verosimile, dove il maresciallo Ernesto Maccadò e sua moglie Maristella arrivano per prendere il comando di una piccola stazione dei Carabinieri. La serie è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Andrea Vitali, scrittore e medico, ha non solo scritto i romanzi che hanno ispirato la serie, ma ha collaborato attivamente anche alla sceneggiatura. Questo tocco personale promette di rendere l'atmosfera ancora più autentica, tra la nebbia e le stranezze tipiche della provincia.

Un investigatore atipico in un mondo complicato

Il protagonista, Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, non è il classico rappresentante dell'autorità degli anni Trenta. In pieno ventennio fascista, quando l'autorità non era sinonimo di gentilezza, lui sceglie una strada diversa: non alza mai la voce, non abusa del potere e indaga usando empatia, curiosità e ironia. Folletto ha descritto il suo personaggio come un investigatore atipico, ossessionato dalla verità e totalmente allergico alle bugie, arrivando a dichiarare ripetutamente che i misteri non gli piacciono.

Il trasferimento dalla Calabria al Nord, avvenuto nella primavera del 1930, sembrava l'occasione perfetta per festeggiare l'inizio della carriera da comandante. Tuttavia, Bellamo si rivela un terreno scivoloso. Il paese è pieno di abitanti diffidenti, personaggi eccentrici e rivalità che rendono difficile mantenere l'apparente tranquillità. Tra i casi che Maccadò dovrà affrontare troviamo una giovane attrice che nasconde misteri, un uomo in mutande protagonista di incontri sospetti e persino un toro da 1.200 chili che decide di fare il giro del paese senza chiedere permesso. Anche una denuncia per il furto di un quadretto del Sacro Cuore di Gesù finirà per intrecciarsi con storie e persone insospettabili.

Il peso della nostalgia e i legami di Bellamo

Non è solo una storia di indagini, ma anche di sentimenti e integrazione. Maristella, interpretata da Giulia D'Aloia, vive un dramma silenzioso: abituata alla solarità della Calabria, si ritrova in un luogo che non sente suo, combattuta tra solitudine e diffidenza. Questa situazione diventa per lei un problema quasi insormontabile, finché non trova sostegno in Agata, moglie del brigadiere Leterio Misfatti, interpretata da Claudia Potenza. Agata diventa subito la sua amica e il suo punto di riferimento.

Un altro legame fondamentale è quello con Vinicio, un orfanello vivace e imprevedibile interpretato da Leo Besozzi. Il bambino riesce a conquistare il cuore di Maristella, rendendo meno amaro il trasferimento al Nord per chi, come lei, sogna di diventare madre. Nel frattempo, il rapporto tra Ernesto e Maristella viene descritto da Folletto come un legame alla pari e intellettuale: lei non è la classica moglie subordinata, ma una compagna con intuizioni preziose che spesso aiutano il marito a vedere oltre le cose.

Un cast di carattere e figure forti

Il mondo di Bellamo è popolato da personaggi intensi. Accanto a Maccadò c'è il brigadiere siciliano Leterio Misfatti, interpretato da Domenico Centamore, che conosce il paese come le proprie tasche e supporta il nuovo capo tra un pettegolezzo e l'altro. Spicca poi la figura di suor Anastasia, interpretata da Paola Minaccioni. La responsabile dell'orfanotrofio è una donna incredibile, cresciuta quasi come un ragazzo, a cui Minaccioni paragona a una sorta di Lady Oscar o Calamity Jane.

Suor Anastasia è descritta come una persona del fare, capace di una potenza emotiva enorme nell'amore per gli altri, anche se non concede a se stessa lo stesso spazio, apparendo dura all'esterno ma profondamente emotiva all'interno. Completa il cast una serie di attori che danno volto a questo mondo: Vincenzo Nemolato, Gianmarco Vettori, Beniamino Marcone, Dario Vergassola e Antonio Catania.

Maccadò, intanto, comincia a sentirsi sempre più estraneo a Bellamo. Il nuovo capo ha un'idea piuttosto rigida di ordine e giustizia e i suoi concittadini la osteggiano apertamente. Il maresciallo arriverà a prendere una decisione dolorosa: mollare tutto sarebbe una mossa azzardata?

Onestamente, un maresciallo che odia i misteri in una serie gialla è il massimo del contrasto, ma è proprio questo che rende il personaggio interessante. Voi che dite, meglio la solarità della Calabria o la nebbia del lago?