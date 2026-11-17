Personaggi

La cicogna ha fatto di nuovo tappa a Le Iene! Dopo la notizia di Veronica Gentili, anche Veronica Ruggeri, volto noto del programma, ha svelato di aspettare il suo primo bebè.

L'annuncio è arrivato lunedì 16 novembre con un video tenerissimo pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha finalmente confermato i rumor che giravano da giorni. Nel breve reel, la futura mamma ha mostrato l'ecografia e un pancino ancora appena accennato, accompagnando il tutto con la frase super dolce: "La vita è meravigliosa".

Veronica è fidanzata da due anni con Vito Dell’Erba, la voce del duo indie Viito. . Prima di lui, l'inviata aveva avuto una relazione di cinque anni terminata nel 2024 con il collega Nicolò De Devitiis.

E niente, prepariamoci a un'altra baby gang che ci ruberà il cuore su Instagram!