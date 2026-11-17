Spettacolo

L'inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Pierluigi Diaco e il suo BellaMa' ha scoperchiato un vaso di Pandora che nessuno si aspettava. Stiamo parlando di accuse pesanti da parte del cast del programma di Rai 2: insulti, urla, minacce, umiliazioni. Un clima infernale che, secondo le testimonianze, sarebbe stato creato proprio dal conduttore.

Pierluigi Diaco è ora al centro di un audit Rai, ma il suo caso è solo l'ultimo di una lunga serie di personaggi noti che hanno mostrato il loro lato più… inaspettato lontano dalle telecamere. Diaco rappresenta solo la punta di un iceberg che, sotto la superficie, nasconde un sistema ben più radicato.

Quando la lucina rossa fa brutti scherzi

Ricordiamo Flavio Insinna, attore e conduttore televisivo, ex volto de L'eredità e conduttore di Affari Tuoi. Nel 2017, un fuori onda di Striscia la Notizia rivelò un insulto urlato contro una concorrente di Affari Tuoi, colpevole, a suo dire, di aver accettato un'offerta invece di proseguire. Un episodio che gli costò un anno di oblio televisivo e un danno d'immagine mica da ridere.

E che dire di Andrea Giambruno, all'epoca ancora compagno della premier Giorgia Meloni? Sempre Striscia, in tempi più recenti, mostrò il suo lato 'rouge': in una serie di fuori onda di Diario del giorno, il programma che conduceva su Rete 4, rivolgeva volgari avances alle colleghe in studio. Da impeccabile first gentleman a provolone d'Italia è stato un attimo.

Facendo un salto indietro di circa vent'anni, anche il mitico Mike Bongiorno, uno dei conduttori più amati della tv italiana, spaccò il Tapiro d'Oro davanti a Valerio Staffelli, urlando e minacciando. Insomma, il programma cult di Antonio Ricci ha sempre avuto il fiuto per smascherare le ire dei nostri beniamini.

La lista non finisce qui: Myrta Merlino, ad esempio, accusata di maltrattare i collaboratori a L'aria che tira. E poi ci sono le registrazioni di riunioni al veleno di altri famosissimi, rimbalzate sui telefoni degli addetti ai lavori ma mai uscite. Dietro le quinte, quel clima infernale è purtroppo la regola, non l'eccezione. Tutto, o quasi, ruota intorno all'ossessione per la lucina rossa della telecamera, che per molti deve restare accesa solo su di loro. Come ripetono da decenni i veterani del mestiere, chi fa televisione finisce spesso per ammalarsene: una patologia dell'ego, perdendo il contatto con la realtà. Lo studio diventa un'arena personale, dove il protagonista si sente intoccabile e chi gli sta intorno un bersaglio per sfogare capricci, ansie da share e manie di grandezza.

L'altra faccia della medaglia

Ma in questo panorama dominato dall'horror vacui, dalla paura atavica di sparire dal video, c'è ancora chi dimostra che un altro modo di fare televisione è possibile. Stiamo parlando di Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo, volto storico e colonna portante di Ballando con le stelle.

L'estate scorsa, dopo un drammatico incidente in bicicletta che lo ha coinvolto e, purtroppo, è costato la vita a un uomo, Belli ha preso una decisione fortissima: fare un passo indietro. È rimasto lontano dalle telecamere per tutta la prima parte dell'edizione del programma. Non ha avuto paura di perdere il posto o di finire nel dimenticatoio, né di spegnere per qualche mese i riflettori puntati addosso. Si è concesso il tempo necessario per elaborare il dolore, scegliendo il silenzio e la discrezione. Lo ha fatto, come ha sottolineato lui stesso, per rispetto verso i familiari della vittima. Pochi giorni fa, con la stessa sobrietà e senza alcun clamore, ha annunciato il suo ritorno nello show del sabato sera di Rai 1.

Una lezione di stile

Questa è una vera e propria lezione di stile, sensibilità e autentica umanità che nel circo mediatico di oggi appare quasi rivoluzionaria. Dimostra che si può essere grandi professionisti dello spettacolo anche senza prevaricare gli altri, senza quello scollamento tra immagine pubblica e privato che vediamo fin troppo spesso. La televisione ha bisogno di protagonisti, non di padroni. Di gente capace di stare davanti a una telecamera senza dimenticare chi lavora intorno, di persone che sanno distinguere la popolarità dal potere e il successo dall'onnipotenza. In un mondo dove tutti sembrano terrorizzati dall'idea di spegnere i riflettori, Paolo Belli ci ha ricordato una cosa tanto semplice quanto rara: a volte, per dimostrare quanto vali, devi avere il coraggio di fare un passo indietro.

E forse è proprio questo che distingue un vero protagonista da chi ha solo un bisogno disperato di esserlo, non credete?