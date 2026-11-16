Personaggi

Sta per arrivare su Sky l'ultima puntata di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie TV che ha raccontato la storia degli 883. Un’occasione perfetta per Mauro Repetto, co-fondatore del duo pop e vera icona per una generazione, per tirare fuori i suoi ricordi in un'intervista al Corriere della Sera. Il duo, composto da Repetto e Max Pezzali, si è formato sui banchi di scuola a Pavia, diventando subito un fenomeno musicale con due album di culto — Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord sud ovest est — prima che Mauro decidesse di lasciare, dopo il grandissimo successo del secondo album. Un addio che ha lasciato un vuoto, ma anche tanta curiosità sul suo percorso successivo.

Repetto ha seguito la serie «come un normale telespettatore», glissando elegantemente sul riconoscimento nell'attore Matteo Oscar Giuggioli che lo interpreta. Racconta la dinamica del duo: lui e Max erano due «pavesini», provincialotti un po' nerd con due superpoteri, l'entusiasmo il suo e la genialità quello di Max. Ma una cosa, secondo lui, la serie l'ha resa perfettamente: la loro amicizia. Non sono mai stati due colleghi, ma «due compagni di banco».

L'addio agli 883: tra chitarre, Cecchetto e “dignità zero”

Il suo contributo musicale? Campionare suoni, una disciplina legale e molto praticata all'epoca, paragonata al costruire con i mattoncini della Lego. Nell'autobiografia aveva detto che, se avesse saputo suonare la chitarra, non avrebbe lasciato gli 883, ma ora chiarisce: ammirava chitarristi come Richie Sambora dei Bon Jovi o Slash dei Guns N’ Roses, ma la vera figata per lui era campionare la chitarra, non suonarla. Per lui era logico dare più spazio a Max, che cantava come Frank Sinatra. La sua filosofia era «dignità zero»: provarci sempre e comunque, senza nulla da perdere.

Ricorda un burocrate della Warner che bocciava senza pietà i loro brani destinati a Massimo Ranieri, giudicando senza idea Finalmente Tu e Una canzone d'amore. Oggi, dice Repetto, è lui a mandargli i brani da ascoltare. Su Claudio Cecchetto, il talent scout che li ha lanciati e che ora non ha più rapporti con Pezzali, Repetto non ha dubbi: «Qualunque cosa sia successa, sarò sempre dalla parte del mio compagno di banco». Cecchetto, ai tempi, aveva anche le sue fisse, come costringerli a stare in camera insieme in trasferta. Una volta, a Tucson per registrare il primo video hollywoodiano, Mauro avrebbe voluto una stanza separata per uscire con una modella che compariva in Sei un mito. Ma la richiesta fu respinta perché Cecchetto non voleva: così anche nei tempi morti avrebbero potuto comporre un nuovo brano.

Non solo, Repetto racconta anche come convinse Linus a dargli il numero di Radio Deejay: una cena nel ristorante più caro di Pavia pagata con gli anticipi della paghetta di mamma e papà. Dopo infinite chiamate, fu Jovanotti a mandarli in onda con Live in the music e invitarli al suo show di Italia 1.

Il sogno americano e gli incontri (quasi) da Oscar

L'addio agli 883 fu per inseguire il sogno americano, e in particolare una modella, Brandi Quinones. Un classico, dai! Lì ha perso un po’ di soldi, non è riuscito a produrre il film che sognava e nemmeno a incidere un disco con la Def Jam, la storica etichetta rap. Ma ha incontrato personaggi che lo hanno ispirato, come Whitney Houston all’aeroporto di Newark, di cui lo colpirono le gambe, sottili come grissini. Tentò di proporre un film a Scorsese, incontrato su un marciapiede del Santa Monica Boulevard, ma la sua poca dimestichezza con l’inglese non aiutò: nonostante la curiosità suscitata, lesse lo sconcerto negli occhi del regista.

Ci riprovò con Robert Watts, produttore dei primi tre Star Wars e Indiana Jones, conosciuto a Disneyland Paris. La storia è poi diventata il suo libro di fantascienza Election day 2067 edito da Acheron Books. Andarono a Los Angeles, ma Watts morì, lasciandolo senza appoggio, e così il progetto cinematografico svanì.

Da Disneyland alla prossima avventura

E oggi? Mauro Repetto fa l'event manager a Disneyland Paris, ma a quanto pare sta per cambiare vita di nuovo: «In realtà sto per andarmene, anche se mia madre non vuole e quando lo leggerà le prenderà un colpo!». Disneyland Paris, dice, è stato il posto perfetto per tornare a essere invisibile.