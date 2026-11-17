Personaggi

Domenica 15 novembre, Rai 1 ha riaperto le porte del salotto più 'a ruota libera' della TV italiana: stiamo parlando di Da Noi… a Ruota Libera, condotto dalla sempre spumeggiante Francesca Fialdini. E diciamocelo, la puntata è stata un vero festival di sorprese, con un parterre di ospiti che ci ha fatto pensare: ma come hanno fatto a mettere insieme tutti questi personaggi nello stesso studio? Iniziamo subito con il botto, perché in un unico pacchetto c'erano Orietta Berti, la nostra icona intramontabile che con la sua energia e ironia continua a conquistarci (e a volte anche a sconvolgerci, nel senso buono!), la talentuosa cantautrice Nina Zilli e il rapper Danti. Sì, avete capito bene, questi tre insieme! Erano lì per presentarci il loro nuovissimo singolo, 'Maledetto Settembre'. Un featuring così inaspettato che è quasi più un colpo di scena di una finale di X Factor. Chi l'avrebbe mai detto che Orietta Berti avrebbe fatto squadra con il mondo del rap e del soul contemporaneo? Solo a Da Noi… a Ruota Libera certe magie possono accadere, e noi siamo qui per godercele!

Ma le sorprese nel programma della Fialdini non sono finite con il trio musicale. A tenere banco, con la sua inconfondibile verve, c'era anche Manuela Moreno. La giornalista e conduttrice televisiva, volto storico del TG2, ha dimostrato di non avere paura delle nuove sfide. Non è che si accontenta di dare le notizie, eh! Manuela infatti è in piena avventura a Ballando con le Stelle, dove è in gara in coppia con Carlo Aloia. Lasciare la serietà del telegiornale per le piste da ballo del sabato sera è un salto che pochi oserebbero fare, ma lei, con la sua solita determinazione, sta dimostrando che non ci sono limiti quando si tratta di mettersi in gioco.

E per chi non ne avesse abbastanza di chiacchiere, musica e balli, c'è stato spazio anche per un tuffo nel passato con un pizzico di mistero e romanticismo. Sono arrivati Paola Minaccioni e Antonio Folletto, due attori di primissimo piano, protagonisti della nuova serie Rai 1, 'Una Finestra Vista Lago'. Questa fiction, che promette di tenerci incollati allo schermo, è tratta dai romanzi del celebre Andrea Vitali e ci proietterà direttamente negli anni Trenta. Immaginatevi: un giovane maresciallo dei carabinieri, Ernesto Maccadò, e una serie di vicende che, stando alle anticipazioni, ci faranno sognare e magari anche un po' riflettere. 'Una Finestra Vista Lago' sarà in onda dal 24 novembre, quindi segnatevi la data! Perfetta per una serata sul divano, magari con una tisana calda, per chi vuole un po' di sano escapismo dalla realtà. Sarà la vostra prossima ossessione televisiva? Vedremo!

Insomma, Francesca Fialdini ha messo su un minestrone di celebrità che ha decisamente agitato le acque. Voi, da quale mix di Da Noi… a Ruota Libera siete rimasti più sorpresi?