Spettacolo

Serena Autieri è una di quelle che non te le aspetti, eh. Si è raccontata a Silvia Toffanin a “Verissimo” sabato 14 novembre e, tra un sorriso e una lacrima, ha srotolato trent’anni di carriera davanti a tutti, mentre è impegnatissima a Milano con il musical "Moulin Rouge".

L'artista napoletana ha un fuoco dentro che brucia, e lo ha sempre avuto. Merito (anche) di mamma Rosa, che lei definisce “un’artista anche lei, una creativa”, la prima a capire la sua "necessità" e il "fuoco dentro", sostenendola da subito. Ma se la mamma era dalla sua, il papà, invece, aveva altri piani, molto più terra terra, diciamo. Voleva che diventasse “architetto, o ingegnere”, insomma, che studiasse e basta. La sua frase cult? “Ma cos’è, mica è un lavoro questo che vuoi fare”. E ancora: “Ma questo non è un lavoro, è un divertimento”. Classico, no? Peccato che, alla fine, il papà scettico sia diventato il suo "primo fan, il primo che si emoziona quando viene a teatro e tira giù le lacrime". E a dirla tutta, chi di noi non ha un genitore inizialmente scettico che poi è lì in prima fila a farti gli applausi?

Ma i sogni, quelli veri, si scontrano anche con qualche no, e Serena lo sa bene. Da ragazzina sognava il Festival di Sanremo, come tanti. Mandò il suo materiale, incise il suo primo disco, ma niente da fare: la risposta non fu quella sperata. Pensate alla delusione! Lei, piccola piccola, corse nella camera del nonno e si mise a piangere. Ma il nonno, saggio come solo i nonni sanno essere, con quegli occhi pieni d’amore, le disse una frase che è una perla: “Serena, si chiude una porta, ma si apre un portone”. Un detto che dovrebbe diventare il mantra di tutti noi quando le cose vanno storte, onestamente.

E per chiudere la puntata in bellezza, è arrivata una sorpresa che ha sciolto il cuore di tutti: l’abbraccio in studio con la figlia Giulia. Un momento dolcissimo che ha coronato una chiacchierata carica di emozioni. Alla fine, il vero successo è avere qualcuno con cui condividere la gioia, non credete?