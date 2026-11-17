Personaggi

Preparate i fazzoletti (e magari anche i popcorn), perché nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che sono andate e andranno in onda tra il 16 e il 20 novembre su Rai 1, c’è parecchio di cui parlare. Riccardo sta affrontando un percorso decisamente tosto: quello per superare la sua dipendenza dagli psicofarmaci. E diciamo la verità, non è per niente una passeggiata, come spesso succede nelle serie tv che amiamo.

Per fortuna, quando il gioco si fa duro, entrano in campo i rinforzi. Adelaide, che non si tira mai indietro quando c'è da prendere decisioni difficili, ha deciso di tornare a Milano. E non torna da sola: con lei c'è Margherita, per aiutare il nipote. Le dinamiche familiari e i tentativi di risanamento sono sempre il cuore pulsante delle nostre soap preferite, e questa volta non fa eccezione.

Ma non è tutto un pianto e un addio, eh! Al Paradiso, intanto, prende forma un calendario con i dipendenti. Irene, invece, si sta avvicinando al mondo universitario, chissà che sorprese ci riserverà! E per chi ama l'arte, la mostra dedicata al padre di Diana e Iacopo sta per entrare nel vivo. Insomma, un mix esplosivo di dramma, rinascita e novità. Riuscirà Riccardo a vincere la sua battaglia, oppure il percorso si rivelerà troppo in salita?