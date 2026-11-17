Personaggi

Il valzer delle poltrone in TV è iniziato e ha un nome: Enrico Mentana! Il giornalista, volto storico di La7, ha confermato che lascerà l'emittente dal 23 dicembre. Fin qui, tutto regolare, se non fosse che il suo futuro è ancora avvolto nel mistero più totale, creando un hype degno di una serie Netflix.

E mentre il popolo del web si scatena in supposizioni, Mentana ha deciso di fare chiarezza – a modo suo – con un annuncio social. Ha rivelato di aver ricevuto offerte da ben quattro dei sei principali gruppi televisivi italiani. Un bel colpo, considerando che, come ha spiegato, le proposte «mi hanno lusingato». Chi non vorrebbe Mentana, d'altronde?

Ma attenzione, perché non tutte le porte sono aperte. Il direttore del TgLa7 ha subito messo in chiaro due esclusioni pesanti: niente ritorno al Tg1 o al Tg5, telegiornali dove ha già lasciato il segno per anni. Curiosità: ha specificato di non aver ricevuto offerte da Discovery e nemmeno un contro-rilancio da La7. Insomma, un addio senza tentativi dell'ultimo minuto.

Intanto, il chiacchiericcio impazza. Mentana stesso ha ironizzato sul fatto che «ogni giorno qualcuno che si definisce “informato” rivela dove andrà a lavorare e con quale incarico», indicando ogni volta una destinazione diversa. Una situazione surreale che lo vede al centro dell'attenzione, ma con un aplomb invidiabile.

Il giornalista ha ricordato di aver già annunciato l'addio a fine anno e ha distinto tra le proposte ricevute e la sua decisione finale, che, ha precisato, «non ho ancora preso». La linea è chiara: prima porta a termine il lavoro che svolge da ormai 16 anni, poi comunicherà la sua decisione. E noi, qui ad aspettare, con i popcorn pronti, quale sarà il suo prossimo scoop su… se stesso!