Personaggi

Sabato 14 novembre, Rai 3 si è accesa con un appuntamento imperdibile di TV Talk, condotto dalla nostra Mia Ceran insieme a Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta.

Il piatto forte della puntata? Senza dubbio l'arrivo in studio di Pasquale La Rocca e Valentina Nappi, due dei protagonisti che ci hanno tenuto incollati allo schermo con la seconda stagione di The Traitors su Prime Video. Il programma ha dedicato spazio agli intrighi di The Traitors, il "reality dei sospetti" nato in Olanda nel 2021. La Nappi, attrice di film per adulti e modella che vanta un XBIZ Award come Foreign Female Performer of the Year nel 2017, è stata tra gli ospiti per parlare del programma.

Ma non è finita qui, perché sul divano di TV Talk si è seduta anche una leggenda: Simona Ventura. Nel suo quarantesimo anno di carriera, SuperSimo si è raccontata tra i suoi innumerevoli impegni televisivi, da Ballando con le Stelle al Tavolo di Che Tempo Che Fa. Una vera icona della TV italiana, capace di reinventarsi e rimanere sempre sulla cresta dell'onda. E poi c'è stato l'After Talk, un faccia a faccia senza filtri con i giovani analisti del programma, dove la Ventura ha ripercorso traguardi e sfide della televisione di ieri e di oggi.

Tra un gossip e l'altro, il programma ha anche avuto spazio per il ReTVeet, la sezione che commenta i momenti più bizzarri della settimana televisiva. Non poteva mancare Marco Liorni, il re de L'Eredità, un format storico che continua a macinare ascolti altissimi ogni sera su Rai 1. In studio si è analizzato il suo stile unico, per esplorare lo stile di un format storico.

Non solo intrattenimento, ovviamente. Si è partiti dagli attacchi informatici che hanno sollevato allarmi nelle ultime settimane, con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi a discutere di come la televisione abbia affrontato questo racconto. E poi, sotto la lente d'ingrandimento, l'esordio dei nuovi conduttori di Report: un debutto segnato da polemiche, ma con la chiara intenzione di mantenere l'autorevolezza di un marchio che ha fatto la storia. Un bel mix, non trovate? Tra cyber-attacchi e reality game, la TV italiana non si ferma mai!