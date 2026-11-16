Spettacolo

Da lunedì 16 novembre arriva su Rai 1 e RaiPlay la serie "177 giorni. Il rapimento di Farouk". Tre serate per raccontare un evento che ha segnato un'intera nazione, presentato qualche settimana fa alla Festa del Cinema di Roma.

Basata sul libro "Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento" di Fateh Kassam e Marco Corrias, e diretta da Carlo Carlei, la fiction porta sul piccolo schermo una delle pagine più drammatiche degli anni Novanta in Italia.

Chi ha vissuto quegli anni non può aver dimenticato il nome di Farouk Kassam. Il suo rapimento, avvenuto in Costa Smeralda quando aveva solo sette anni, fu un vero e proprio terremoto mediatico, un dramma che colpì profondamente l'opinione pubblica.

Un cast d'eccezione per una storia vera

Nel ruolo del padre, Fateh Kassam, troviamo un intenso Marco Bocci, affiancato da Antonia Desplat che interpreta la madre Marion. Il piccolo Farouk è Filippo Papa, mentre Rose Aste è la sorellina Nour. Un cast nutrito che comprende anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Leonardo Capuano ed Enrico Inserra, pronti a far rivivere la tensione e l'angoscia di quei giorni.

Farouk Kassam, nato in Canada nel 1984, era figlio dell'albergatore Fateh Kassam, all'epoca direttore di un albergo a Porto Cervo. La famiglia viveva in Sardegna da circa dieci anni. La sera del 15 gennaio 1992, la loro vita cambiò per sempre: alcuni banditi armati e con il volto coperto irruppero nella loro villa a Pantogia. Dopo aver immobilizzato i genitori e il personale, e aver chiuso la piccola Nour in un armadio, portarono via Farouk, che aveva solo sette anni.

L'orrore di 177 giorni

Il sequestro di Farouk Kassam durò 177 giorni, un'eternità di buio e paura. Il bambino fu tenuto prigioniero in condizioni precarie, all'interno di una grotta sul Monte Albo. Fu il primo "sequestro mediatico" a colpire così profondamente l'opinione pubblica, tanto che persino papa Giovanni Paolo II lanciò un appello accorato ai rapitori.

Il 17 giugno, un evento sconvolse l'Italia intera: il sacerdote di Orgosolo, don Luigi Monni, scelto dai banditi come intermediario, consegnò ai Kassam una busta con una lettera, una fotografia di Farouk e, in un gesto di orribile crudeltà, un frammento del suo orecchio. L'ultimatum fu spietato: "Sette miliardi o lo faremo a pezzettini". La notizia di quella mutilazione scatenò un'onda di solidarietà senza precedenti per la famiglia.

Finalmente, dopo mesi di angoscia indicibile, Farouk Kassam fu liberato nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992. Per il rapimento furono condannati Matteo Boe – tornato libero nel 2017 dopo 25 anni di carcere –, Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni, mentre gli altri complici non sono mai stati identificati.

Farouk Kassam oggi: una roccia che viaggia tra Roma e Dubai

Oggi Farouk Kassam ha 42 anni e, a distanza di tanto tempo, la sua è una storia di incredibile resilienza. "Sto bene", ha dichiarato. "Sono sposato e ho una figlia di 4 anni. Faccio diverse attività e mi occupo di immobiliare, spostandomi tra Roma, Dubai e Londra. Mi piace viaggiare e lavorare divertendomi".

Il percorso di ripresa non è stato facile. Ha spiegato che non esiste un manuale di istruzioni: la famiglia e gli amici sono stati determinanti, ma ce l'ha fatta soprattutto da solo. Gli psicologi non hanno funzionato, perché non è riuscito ad aprirsi. "È stato terribile. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni. Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero".

Una storia che ci ricorda la forza incredibile dello spirito umano, nonostante le ferite più profonde. Pronti a rivivere quest'emozione?