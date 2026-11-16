Spettacolo

Segnatevi questa data: domenica 22 novembre, alle 15.15, su Tv2000 debutta “Un’altra domenica”, il nuovo programma condotto dalla Paola Saluzzi. E indovinate chi aprirà le danze? Nientepopodimeno che il Maestro Renzo Arbore in persona! Non un ospite qualunque, ma il primo, quello che darà il la a un viaggio tra musica, televisione e ricordi.

Il programma promette di riportarci indietro nel tempo, ripercorrendo i mitici anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Una full immersion nelle storie e nei protagonisti che hanno plasmato la nostra cultura e il costume italiano. Ad accompagnare i racconti, ci sarà la musica dal vivo del Maestro Stefano Palatresi e della sua “Un’altra Band”. Praticamente una jam session nostalgica, siamo già pronti con il popcorn.

Nella prima puntata, Renzo Arbore ci porterà a spasso per oltre sessant’anni della sua carriera incredibile, tra radio e televisione. Si parte dall’infanzia a Foggia, durante la guerra, fino alla scoperta del jazz e dello swing con l’arrivo degli americani. Poi i primi passi con il clarinetto e quella passione per la musica ereditata dalla mamma pianista. Il tutto sarà scandito dalle note di pezzi storici come "Stardust", "La classe degli asini" di Natalino Otto e l’intramontabile "Reginella".

Ma le sorprese non finiscono qui. In studio arriverà Arturo Santoro, amico di gioventù di Arbore dalle Isole Tremiti, subacqueo e volto dei fotoromanzi degli anni Settanta. Insieme, ricorderanno gli anni spensierati, aneddoti divertenti e la nascita del leggendario “Club della Sofferenza”. Un nome, un programma!

Si parlerà anche della carriera di Arbore in Rai, dell’incontro leggendario con Gianni Boncompagni – un sodalizio che ha rivoluzionato radio e TV italiane – e dei successi che ancora oggi ci fanno sorridere, come “Indietro tutta!” e “Quelli della notte”. E non dimentichiamo il suo fiuto per i nuovi talenti: da Lucio Battisti, ospite nel 1969 di “Speciale per voi”, alla scelta di "Acqua azzurra, acqua chiara". Fino ai trionfi internazionali con L’Orchestra Italiana e le sigle che canticchiamo ancora oggi: "Sì, la vita è tutto un quiz" e "Ma la notte no".

E per chiudere in bellezza? Un’altra sorpresa, con Silvia Annicchiarico, inviata speciale del programma. Rivedrà Arbore per rivivere il provino di “L’altra domenica” e le esperienze a “Quelli della notte”. Un incontro fatto di ricordi, risate e tanta musica, che culminerà nell’esecuzione dal vivo di "Un bacio a mezzanotte" con il Maestro Palatresi. Insomma, un appuntamento che sa di storia, ma che ci farà sentire tutti un po’ più giovani. E a voi, quale ricordo di Arbore vi torna in mente per primo?