Spettacolo

Il cinema italiano ha un problema serio di scrittura, e serve più coraggio. È questa la bordata lanciata da Carlo Verdone, che non si nasconde quando gli chiedono un bilancio sullo stato del grande schermo nel nostro paese. Secondo Verdone, negli Anni Cinquanta e Sessanta c'era una narrativa fortissima, con autori come Ennio Flaiano, Bassani e Piero Chiara, che aiutava anche il cinema di commedia. Oggi, invece, il pubblico vuole essere sorpreso e stupito, quindi bisogna osare, «giocare d’azzardo» come dice lui. Magari va bene, magari va male, ma se si intercetta l'interesse della gente, si scatena subito il passaparola.

Intanto, il regista di classici amatissimi come “Bianco, rosso e Verdone” è già al lavoro per il suo prossimo film. Il copione è pronto, ben 118 pagine, ma per le riprese ci sarà da aspettare parecchio: non prima di giugno 2027. Il motivo? Verdone deve attendere che alcuni interpreti finiscano la scuola e diventino maggiorenni. Immaginate l'ansia di questi ragazzi!

Verdone ha anche partecipato a un evento speciale per gli 80 anni dei Nastri d’argento, con una proiezione di “Posti in piedi in Paradiso”. Ha spiegato di avere un debole per i Nastri perché valorizzano la commedia, a differenza dei David di Donatello che, a suo dire, sono più d'autore e con la puzza sotto il naso. Secondo il regista, la commedia viene troppo spesso considerata la squadra che sta in panchina, i sostituti, le riserve, ma invece si può fare cinema d’autore anche con la commedia, come hanno dimostrato maestri del calibro di Germi, Monicelli e Risi.

Ricordando il padre Mario, critico cinematografico e saggista scomparso nel 2009, Carlo Verdone ha condiviso gli insegnamenti più importanti. A livello umano, il padre gli ha trasmesso l'importanza di essere onesti, leali e generosi. A livello artistico, per sé, per il fratello Luca e la sorella Silvia, ha sottolineato l'importanza della conoscenza del passato per prevedere quello che potrebbe succedere nel futuro.

La serata in cui Verdone ha fatto queste dichiarazioni si è conclusa con un momento super divertente insieme al portiere giallorosso Wladimiro Falcone. Quest'ultimo ha regalato a Verdone la maglia del Lecce numero dieci e ha ricordato di essere apparso da neonato nel suo film “Viaggi di nozze”, trentun anni fa. Verdone ha commentato che oggi Falcone è una stanga pazzesca, ma all'epoca sul set ha dovuto anche lavargli il sederino. Chissà se tra qualche anno un altro ex-bebè gli regalerà una maglia da calciatore!