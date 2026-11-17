Personaggi

Lunedì 16 novembre, Rete4 ha salutato Toni Capuozzo, il noto giornalista e cronista Mediaset scomparso a 77 anni dopo aver scoperto una malattia. Un appuntamento speciale, intitolato “Diario del Giorno – Ciao Toni”, ha offerto una diretta televisiva dei funerali, trasformando l'evento in un momento di ricordo corale e profondo.

L'omaggio a Capuozzo da Cologno Monzese è stato sentito, testimoniato anche da Pier Silvio Berlusconi, che al Tg5 ha parlato del rapporto con il giornalista, un legame che andava oltre le dinamiche aziendali. Berlusconi ha raccontato quanto amasse confrontarsi con Capuozzo, ammirando la sua capacità lucida e mai banale di analizzare il mondo. Capuozzo, secondo quanto riferito, lo aveva aiutato a metabolizzare il dolore per la perdita di Silvio Berlusconi.

Lo speciale di Rete4, andato in onda alle ore 14:00, ha incluso un dibattito volto a celebrare non solo il professionista che per anni ha animato i corridoi di Mediaset, ma anche e soprattutto l'uomo. In studio c'era Sabrina Scampini, affiancata da numerosi colleghi e amici come Elena Guarnieri, Mario Giordano e Nicola Porro, tutti uniti nel ricordare la figura di Capuozzo.

Il giornalista era noto per la sua tecnica sopraffina e una sensibilità quasi desueta. Anche quando assumeva posizioni divisive, aveva un modo di porsi che accendeva il dibattito senza mai alzare i toni in maniera gratuita. Si è sempre speso per dare risalto alle storie altrui con racconti e lettere accorate, lasciando un esempio di giornalismo asciutto e formale, dettato da una passione innata per informare.

Mediaset ha voluto dare il suo addio a una figura che, è chiaro, ha lasciato un segno indelebile nel panorama giornalistico italiano. Il ricordo di Toni Capuozzo, per chi lo ha amato e per chi ama il mestiere dell'informazione, non è destinato a svanire.