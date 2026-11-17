Spettacolo

Veronica Peparini, ospite a Verissimo con Silvia Toffanin sabato 14 novembre, ha vuotato il sacco sulla truffa telefonica che l'ha lasciata con le tasche (quasi) vuote. Non era la prima volta che ne parlava, eh: l'aveva già fatto sui social per avvertire tutti. E, diciamocelo, ha fatto benissimo, perché certe fregature sono dietro l'angolo e colpiscono i migliori!

Immaginate la scena: una telefonata arrivata di corsa, in giorni frenetici. Il tizio dall'altra parte le dice che la sua carta bancomat sta per scadere. E qui arriva il punto cruciale, la ciliegina sulla torta del raggiro: era vero! Veronica, infatti, aveva pure la fissa che la carta finisse al vecchio indirizzo di casa, un dettaglio che le aveva già fatto notare la banca. Quindi, diciamo la verità, la sua ansia era già alle stelle.

Il truffatore, un vero stratega del raggiro telefonico, le dice che la sua carta in scadenza era tornata indietro alla filiale. Veronica, ovviamente, pensa di aver risolto. E chi non l'avrebbe fatto? A quel punto le propone il pacchetto completo: o la ritira in banca o gliela spediscono al nuovo indirizzo. E lei, senza pensarci due volte, opta per la spedizione, fornendo l'indirizzo dell'accademia, perché a casa, si sa, non c'è mai nessuno. “Fino a lì per me era tutto vero”, ha confessato. E qui capiamo tutti quanto sia stato un inganno studiato a tavolino.

Poi, la doccia fredda: “Sono stata truffata. Mi ha chiesto un saluto per sua figlia, poi mi ha svuotato il conto. Sono rimasta con 4 euro e non recupererò nulla”. Da un conto pieno a quattro euro. Altro che carta nuova, qui si parla di un buco bello grosso.

Ragazzi, ma quanto è facile cascarci? La storia di Veronica è l'ennesima prova che in un mondo sempre più connesso, i truffatori diventano sempre più scaltri. E non basta essere svegli o attenti, perché a volte il dettaglio che fa la differenza è proprio quello che sembra più innocuo. Scommetto che da oggi controlleremo tre volte prima di dare retta a una telefonata sulla carta di credito, vero?