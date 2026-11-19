Personaggi

Immaginate la Vigilia di Natale a casa vostra. Ora moltiplicate il caos per cento, aggiungete l'odore di fritto che impregna i mobili, sigarette a volontà e un cappone che corre per il salotto, e avrete un'idea di cosa succede a casa Izzo, a Milano. Tutto grazie all'arrivo di Angela, la matriarca napoletana interpretata da una stratosferica Vanessa Scalera nel film 'Il fuoco che ti porti dentro', in sala dal 19 novembre.

Angela è una donna irresistibile ma allo stesso tempo ostile e decisamente esasperante, che da Napoli raggiunge il figlio per passare un Natale forzato con Antonio (Lino Musella) e le sue sorelle. Il film di Edoardo De Angelis, tratto dal romanzo omonimo di Antonio Franchini, trasforma il salotto di casa in un vero e proprio campo di battaglia. Tra madre, figli, nuora e nipoti, vengono a galla anni di non detti, risentimenti e incomprensioni, con una resa dei conti che promette di essere tanto tenera quanto feroce.

Vanessa Scalera, che per questa interpretazione è già sulla bocca di tutti (scommettiamo che arriveranno premi a pioggia dopo la mancata Coppa Volpi a Venezia 83?), ha ammesso di aver trovato il personaggio incredibilmente liberatorio. «Angela mi ha dato la possibilità di esplorare la parte più viscerale e volgare di me stessa», ha rivelato. E non solo: «Essere disgustosa, maleducata, sfacciata ma tremendamente affascinante e simpatica, l'ho trovato liberatorio». Direi che ci ha dato dentro alla grande, e si vede!

Anche il regista Edoardo De Angelis ha ricordato l'influenza di Eduardo De Filippo, che ha plasmato il suo sguardo sul mondo e sulle relazioni. Il film, con la sceneggiatura firmata da De Angelis stesso insieme a Francesco Piccolo e Ilaria Macchia, è un'esplosione di emozioni contrastanti che catturano, divertono e commuovono. Insomma, un drammone familiare di quelli che ti fanno sospirare e ridere allo stesso tempo.