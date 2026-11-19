Personaggi

Ok, fan di Sanremo, mettete via i popcorn perché la notizia è bomba! Dopo ventinove tentativi andati a vuoto, i Jalisse, sì, PROPRIO LORO, torneranno in gara al Festival di Sanremo 2027. Trent'anni esatti dopo averci fatto sognare (o ridere, ammettiamolo) con la canzone Fiumi di parole, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono pronti a riprendersi il palco dell'Ariston.

La 77esima edizione del Festival si preannuncia già iconica, anche perché alla conduzione vedremo un inedito Stefano De Martino. Le novità non mancano: il Prima Festival sarà nelle mani dei The Jackal e il Dopo Festival, che diventerà Contro Festival, sarà condotto dalla Gialappa’s Band. Ma mentre tutti aspettavano l'11 dicembre per scoprire i nomi dei 23 Big in gara, un'indiscrezione clamorosa è trapelata, rivelando proprio due di questi partecipanti.

Ricordate? Era il 1997 quando, contro ogni pronostico, i Jalisse trionfavano a Sanremo. Prima avevano già fatto parlare di sé tra le Nuove Proposte nel 1996 con Liberami, e poi, boom, la vittoria con Fiumi di parole. Volarono all'Eurovision a Dublino, arrivando quarti, mica male! Ma da quel momento, per loro, si sono aperte le porte... della sala d'attesa. Ogni anno, puntuali come un orologio svizzero, presentavano un nuovo brano. E ogni anno, altrettanto puntuali, ricevevano una risposta negativa.

Baudo, Fazio, Bonolis, Morandi, Baglioni, Amadeus, Conti: cambiavano i direttori artistici, cambiavano i governi, cambiava la musica, ma la risposta ai Jalisse era sempre quella. Diventati quasi un meme vivente, una categoria fantasma del Festival, hanno continuato a provarci, per ventinove lunghi anni. A confermare il loro ritorno in gara, un'esclusiva ha annunciato che "i Jalisse saranno in gara al Festival di Sanremo 2027", proprio al trentesimo tentativo e a trent'anni dalla vittoria. Un cerchio che si chiude, una rivincita in piena regola. Ora la vera domanda è: che pezzo ci porteranno quest'anno? Sarà all'altezza dell'attesa?