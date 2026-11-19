Spettacolo

Mercoledì 18 novembre è tornato in prima serata su NOVE e discovery+ Il Tavolo di Che tempo che fa, con una nuova puntata a partire dalle 21,15. Fabio Fazio stesso lo definisce un "esperimento".

Sono bastate un paio di puntate per far decollare il talk show: raddoppiare il talk show sdoppiandolo era la scommessa, e la sfida è stata vinta. Una settimana fa, Il Tavolo ha incollato allo schermo più di seicentocinquantamila spettatori, con un 4,2% di share medio. L'Anteprima non è stata da meno, con quasi cinquecentomila spettatori e il 2,6% di share. E i picchi? Oltre ottocentocinquantamila spettatori e un 5,2% di share! Numeri mica da ridere per il Nove.

Ma non è finita qui: anche i social sono impazziti. Con otto milioni di visualizzazioni dei video e trecentomila interazioni, Il Tavolo si conferma il programma più chiacchierato della serata.