Spettacolo

Immaginate la scena: sei Fiorella Mannoia, un'icona della musica italiana, e mentre sei in viaggio dalla Sicilia alla Toscana per due date del suo tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, la tua macchina ti pianta in asso in autostrada. Un vero incubo, roba da film! È successo proprio questo lo scorso 17 novembre, un imprevisto che avrebbe messo ko chiunque, ma non la nostra Fiorella.

Lei stessa, con la sua solita schiettezza e un pizzico di sconforto che è impossibile non capire, ha condiviso il tutto con i fan su Instagram. L'immagine la ritraeva sconsolata, seduta sul carroattrezzi, in attesa di un mezzo alternativo per raggiungere Firenze. Il commento: «È andata così, addio».

Ma non c'è guasto meccanico che possa fermare la forza della musica! Nonostante l'inconveniente, la sera del 17 novembre il Teatro Verdi di Firenze, sold out, ha tributato grandi applausi alla cantante, e il 18 novembre era in programma la replica. Un vero esempio di come si va avanti, costi quel che costi!

E a proposito di andare avanti, il tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” è più vivo che mai. Presto, il 27 novembre, arriverà anche l'album omonimo, un tributo che promette scintille. Il disco conterrà diciotto tracce, un vero e proprio tuffo nel repertorio immortale di due giganti della musica italiana come Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè, tutti con i nuovi arrangiamenti curati da Carlo Di Francesco. L'album è stato registrato in presa diretta al Teatro Carlo Felice di Genova, per un'esperienza sonora autentica e potente.

In scaletta, troveremo perle come l'apertura con la magnifica “Dolcenera”, ma anche brani che hanno fatto la storia della nostra musica: da “Smisurata Preghiera” a “Prinçesa”, passando per “La Guerra Di Piero”, “Lindbergh”, “La Mia Banda Suona Il Rock”, “Il Pescatore” e “C’è Tempo”. Un viaggio emozionante attraverso parole e note che hanno segnato intere generazioni.

E per chi non ha ancora avuto modo di vederla dal vivo, ecco le prossime tappe del tour: il 21 novembre a Bergamo al Chorus Life Arena, il 23 novembre a Legnano (MI) al Teatro Galleria, il 24 novembre a Genova al Teatro Carlo Felice, il 26 novembre a Ravenna al Pala De André, il 28 novembre a Salerno al Teatro Verdi (già sold out, che forza!), il 30 novembre a Napoli al Teatro Augusteo (anche qui, tutto esaurito!), il 2 dicembre a Bari al Teatro Team e il 3 dicembre a Lecce al Pala Eventi. Insomma, un calendario fittissimo che, speriamo, non preveda altri incontri ravvicinati con i carroattrezzi. Quale sarà la prossima disavventura? E soprattutto, riuscirà Fiorella a farci ridere anche con quella?