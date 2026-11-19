Personaggi

Ancora una volta, GialappaShow ha fatto centro, portando a casa ascolti da capogiro e confermando il suo posto nel cuore degli italiani. La quinta puntata, andata in onda lunedì 16 novembre, ha visto il mitico Mago Forest condurre magistralmente, affiancato da un Pierpaolo Spollon in grande forma, e la coppia ha fatto scintille.

Con un totale di un milione 121 mila spettatori medi in Total Audience e il 5% di share su TV8 – con 761 mila spettatori medi solo al primo passaggio – il programma della Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ha dominato la serata. L'hashtag ufficiale #GialappaShow è volato tra le tendenze per tutta la serata, segno che il pubblico ha apprezzato alla grande.

Incursione di Bruno Barbieri che si è trovato faccia a faccia con se stesso, grazie all'imitazione impeccabile di Ubaldo Pantani.

E poi, la musica. Un fiume in piena con i Neri per Caso che hanno dato il meglio di sé in una serie di performance che ci hanno fatto viaggiare tra generi e decenni. Dal celebre Bohemian Rhapsody dei Queen a All You Need Is Love dei Beatles, fino a un originale medley tra ...Baby One More Time di Britney Spears e Chandelier di Sia, con le voci di Emma Nolde e Any Other a impreziosire il tutto. Hanno reso omaggio anche a Madonna sulle note di Ray of Light e si sono esibiti in Sentimento Pentimento insieme a un'improbabile versione di Francesco Gabbani, interpretato da Ross. La serata musicale si è chiusa in bellezza con una sfida all'ultimo acuto tra i Neri per Caso e i BTN, un gruppo esplosivo composto da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross, e Giovanni Vernia.

Il cast fisso, poi, ha sfoderato i suoi cavalli di battaglia: Max Angioni è tornato nei panni di Jaynital, dello Psicologo, e del nostro Lele Adani in Ultimo appuntamento. Giovanni Vernia ci ha deliziato con il suo Ultimo, e Stefano Rapone ha firmato una nuova, pungente incursione de Le Iene. E che dire di Brenda Lodigiani, trasformista per eccellenza, nei panni di Victoria Cabello con il suo Gay Guida, e di Federica Sciarelli nella spassosa rubrica Chi l'ha visto? Retired? Immancabili anche Giulia Vecchio con le sue parodie di Iva Zanicchi ed Emma Marrone, e l'episodio di Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione di Giovanni Floris. E ovviamente, non poteva mancare Casa Piersilvi.

Insomma, GialappaShow continua a regalarci serate pazzesche. Ma ditemi, quale sketch vi ha fatto piegare dalle risate questa volta?