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Il conto alla rovescia per la fine di questa edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziato, e con esso arriva una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo o, al contrario, farà storcere il naso ai fan più incalliti: la programmazione cambia radicalmente!

Se pensavate di avere il venerdì sera blindato per l'appuntamento con i Vipponi, mettetevi l'anima in pace. La puntata di lunedì 16 novembre, che ha visto le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commentare a dovere, ha portato con sé non solo una doppia eliminazione che ha fatto fuori Megan Ria e Valeria Marini, ma anche l'annuncio del nuovo calendario.

Ebbene sì, il doppio appuntamento settimanale, ormai un'abitudine per i fedelissimi, è stato accantonato. Niente più diretta il venerdì per queste battute finali! La corsa per il quarto posto in finale, dopo Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi, si deciderà, come sempre, con il televoto del pubblico durante la prossima semifinale, in onda lunedì 23 novembre.

E non è finita qui: la stessa sorte toccherà anche all'attesissima finale. Dimenticatevi colpi di scena infrasettimanali, perché il vincitore di questa edizione del Gf Vip sarà incoronato lunedì 30 novembre. Finalmente un po' di chiarezza sul calendario, .

A darci il lieto o amaro annuncio, a seconda dei gusti, è stata la stessa Ilary Blasi, con la sua inconfondibile spontaneità, durante la puntata di lunedì 16 novembre: “Ciao ragazzi ci vediamo lunedì, quindi tra una settimana. Mi mancherete, ma ci vediamo con la semifinale del Gf Vip!”. Un addio agrodolce, insomma, che ci prepara a un finale concentrato ma, speriamo, esplosivo. Riusciremo a sopravvivere senza il nostro doppio appuntamento con il gossip dalla Casa?