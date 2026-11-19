Spettacolo

Sabato scorso, davanti alla villa di Leonardo DiCaprio a Beverly Hills, si è materializzato un pulmino bianco che sembrava uscito da un videoclip. Dieci ragazze, in abiti cortissimi e tacchi vertiginosi (due in pantaloni, per carità), sono scese dirette alla festa di compleanno dell’attore, che l'11 novembre ha spento 52 candeline.

Tra le invitate, la concorrente di Love Island Courtney Boerner ha scelto di non passare inosservata: striminziti pantaloncini ecrù, bustier trasparente bianco con giacchino in pelle coordinato e accessori rossi, spiccando tra le altre ospiti vestite di nero. Secondo quanto riportato, le ragazze erano tutte di ottimo umore mentre entravano nella residenza privata.

Ma l'elenco degli ospiti non si ferma qui: la serata ha visto un viavai di celebrità che manco il red carpet degli Oscar. Dai colleghi storici Tobey Maguire, Jonah Hill e Al Pacino, a Jeff Bezos con Lauren Sánchez, passando per Orlando Bloom (e pure l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, compagno dell'ex di Bloom, Katy Perry!), Casey Affleck con Caylee Cowan, Elizabeth Banks, Cara Delevingne, Travis Barker con i figli Landon e Alabama, fino al rapper 50 Cent, che ha regalato uno show privato a sorpresa.

In mezzo a tutto questo scintillio hollywoodiano, però, un'assenza ha fatto rumore: quella di Vittoria Ceretti. Nonostante le fonti di gossip giurino che la supermodella italiana fosse presente, in nessuna foto o video si vede la ragazza legata a DiCaprio dal 2023. E questo è bastato per far scattare l'allarme crisi, alimentato anche dal ricordo dello scorso anno, quando per il 51° compleanno di Leo, la Ceretti portava la torta.

DiCaprio è noto per la sua (diciamocelo) famigerata "regola dei 25 anni" per le sue compagne. Ma con Vittoria, che ha già 28 anni, sembrava aver fatto un'eccezione, dimostrando che l'età è solo un numero. O forse no? Chissà. L'attore stesso, in un'intervista dell'agosto 2025, scherzava sul suo percepito invecchiamento, dicendo di aver compiuto emotivamente 35 anni l'anno prima.