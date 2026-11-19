Personaggi

Oggi, 19 novembre, Anna Marchesini avrebbe compiuto 73 anni e, diciamocelo, il suo lascito è ancora tra noi, vivo e potentissimo. Nata a Orvieto nel 1953 e scomparsa a 62 anni il 30 luglio 2016, è ricordata come una vera e propria game changer per teatro, televisione e comicità.

La genesi di una comica pura

Prima ancora di approdare al piccolo schermo, Anna Marchesini aveva un percorso formativo mica da ridere: dizione, corpo, ascolto, palcoscenico. Nel 1976 entra all'Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico di Roma, dopo anni tra l'Umbria e gli studi classici. Non cercava la fama, come ha raccontato più volte, ma un modo per dare voce a qualcosa che aveva già dentro, una voce riconoscibile, tagliente, unica. Dopo il diploma, è il teatro "vero" ad accoglierla, con l'ingresso nella compagnia del Piccolo Teatro di Milano, una scuola nella scuola, dove impara tempi, rigore e presenza scenica. Lei stessa definiva la comicità una capriola nel vuoto, perché dietro ogni risata c'era un mix di tecnica, malinconia, misura e uno sguardo attentissimo sulle sfumature delle cose. Roba da brividi, insomma.

Il Trio: l'incontro che ha fatto storia

L'incontro che cambierà tutto arriva alla fine degli anni Settanta, tra doppiaggio e radio, con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Si sono riconosciuti subito, capite? Stesso ritmo, stessa visione artigianale del mestiere, stessa voglia di giocare, ma sul serio. All'inizio è nata un'intesa provata tra microfoni e copioni, poi è arrivata la radio e, finalmente, la televisione con quel nome che tutti ricordiamo: Il Trio. La consacrazione è arrivata negli anni Ottanta, con programmi iconici come “Domenica in” e “Fantastico”. Lì, Marchesini, Solenghi e Lopez hanno portato in TV una comicità più teatrale che televisiva, ma che sul piccolo schermo funzionava alla perfezione. Erano rapidi, affiatati, a tratti surreali, eppure sempre chiarissimi. La parodia de “I promessi sposi”, trasmessa dalla Rai nel 1990, è ancora oggi uno dei momenti più citati della nostra comicità: una rilettura popolare e colta, senza snobismo, che ha trasformato Manzoni in qualcosa di vivo, di prima serata.

Personaggi che vivono ancora con noi

La vera forza di Anna Marchesini stava nella sua capacità di creare personaggi pieni, che non erano mai semplici macchiette. A volte bastava una voce nasale, una postura un po' rigida, uno sguardo storto e boom, la risata era assicurata. Tra i personaggi che ci sono rimasti nel cuore ci sono la signorina Carlo, la sessuologa Merope Generosa, la madre nevrotica, la telefonista, la donna borghese sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Erano figure nate osservando l'Italia di tutti i giorni: dai salotti alle scuole, dagli ambulatori ai televisori accesi dopo cena. Marchesini lavorava sulle inflessioni, sulle pause, sui tic verbali. Non cercava solo la battuta facile, ma il dettaglio giusto, quella sillaba allungata o quella mano ferma a mezz'aria che facevano la differenza. Il suo talento pescava dalla grande tradizione della maschera teatrale, ma lo riproponeva con un taglio moderno, televisivo, subito riconoscibile. Solenghi ricordava la sua precisione quasi musicale, mentre Lopez ne sottolineava la libertà creativa, quel modo di buttarsi senza perdere mai il controllo. Una combinazione rarissima, insomma.

Un'eredità senza tempo

Negli ultimi anni della sua vita, Anna Marchesini ha affrontato una grave forma di artrite reumatoide, una malattia autoimmune che ha messo alla prova il suo corpo, ma non ha mai spezzato il suo legame con la scena e con la scrittura. Ha continuato a lavorare, a scrivere libri e spettacoli, difendendo fino alla fine la sua idea di arte come ricerca della verità. La sua scomparsa, il 30 luglio 2016 a Orvieto, ha colpito tutti come la perdita di una persona di famiglia, perché un'artista così entra nelle nostre case e nella nostra memoria privata. A 73 anni dalla nascita, il suo lascito è evidente nella comicità femminile italiana, nel teatro di parola e in una televisione che sa unire pubblico vasto e qualità di scrittura. Marchesini non era solo la donna del Trio, era attrice, autrice, interprete e studiosa del ridicolo umano. E la sua lezione è ancora attualissima: si può far ridere un sacco, ma senza rinunciare alla complessità. Qual è il tuo personaggio del Trio preferito, e perché?