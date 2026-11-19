Spettacolo

La stagione di Tale e Quale Show di Carlo Conti è giunta al termine ieri, mercoledì 18 novembre, e possiamo dirlo: nonostante lo spostamento dal venerdì al mercoledì sera, lo show è riuscito a conquistare il pubblico. Giudici, concorrenti e performance: tutto ha contribuito a rendere quest'edizione memorabile, culminata con la vittoria di una star che promette bene.

Il format di Carlo Conti vede vip mettersi in gioco per calarsi nei panni di un cantante famoso. Quest'anno, a rubare la scena è stata Selma Ezzine, una cantante emersa da "Dalla Strada al palco", che ha dimostrato un talento vocale notevole, trasformando ogni esibizione in un momento wow. A soli ventidue anni, con origini marocchine e una passione per la musica ereditata dal padre, Selma ha lasciato gli studi di giurisprudenza per seguire il suo sogno, e pare proprio che abbia fatto la scelta giusta! È anche tra i quindici artisti selezionati per Sanremo Giovani, mica bruscolini.

Selma, la fuoriclasse che ha incantato tutti

Con una finale da brividi, dove ha imitato magistralmente Aretha Franklin cantando "Think", Selma Ezzine ha non solo vinto l'ultima puntata, ma si è portata a casa l'intera edizione di Tale e Quale Show 2026. Non è stata una sorpresa per chi ha seguito il percorso: tra le sue imitazioni di Alicia Keys e Beyoncé, ha dominato la scena vincendo diverse puntate e regalando performance sempre al top. Persino Cristiano Malgioglio, che non le manda a dire, ha riconosciuto la sua bravura come cantante, pur sottolineando che è meno brava come imitatrice. Il premio in denaro, ovviamente, non lo tiene per sé: sarà devoluto alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti. Un gesto super!

Tra performance da standing ovation e momenti "sbiaditi"

Ma la finale è stata anche un mix di emozioni e risate. Abbiamo avuto il piacere di vedere Max Paiella che ha fatto il suo con un brano di Frank Sinatra, e un Andrea Perroni che si è cimentato con un brano di Antonello Venditti. Su quest'ultimo, Malgioglio non ha fatto sconti: "Sembravi una fotocopia sbiadita", ha sentenziato. E pure l'esibizione di Roberta Morise con "Sweet Dreams" di Annie Lennox non è piaciuta al nostro Malgy. Ma diciamocelo, se non ci fosse lui a dispensare perle, che gusto ci sarebbe?

A farci scassare dalle risate ci hanno pensato Anna Pettinelli che ha imitato Malgioglio, con il Malgy originale che ha chiesto all'Intelligenza Artificiale un parere sul suo canto (momento iconico!), e il duo Insinna-Cirilli, che ha omaggiato Nino Manfredi e Alberto Sordi con "Tanto pe' cantà" e "Breve amore". Che dire, il divertimento è stato assicurato, anche se la Pettinelli ha chiuso la classifica della serata in fondo.

La classifica finale: chi ride e chi (quasi) piange

La classifica della serata, data dai voti di giuria, concorrenti e pubblico (che ha premiato Morise con cinque punti, Selma con tre e Vladimir Randazzo con uno), ha visto Selma in testa con settantuno punti. Seguono a ruota Max Paiella (sessantotto punti) e Roberta Morise (sessantaquattro punti). I giurati, poi, avevano le loro preferenze: Elettra Lamborghini e Picone hanno messo Paiella al primo posto, mentre Ficarra, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio hanno scelto la nostra Selma.

Ma la vera classifica, quella che conta, è la generale, che ha sommato i voti delle nove puntate e i punti bonus (Malgioglio e Siani hanno dato cinque punti a Selma, Lamborghini a Roberta Morise). E qui Selma ha sbaragliato tutti con seicentotre punti! Subito dietro Roberta Morise (cinquecentottantotto punti) e Andrea Perroni (cinquecentottantadue punti). Anna Pettinelli, invece, ha concluso la sua avventura all'ultimo posto con trecentoquarantasette punti. Pazienza, l'importante è partecipare, no? O forse no?

Insomma, Selma ha dimostrato di essere una vera promessa della musica italiana, e non vediamo l'ora di vederla sul palco di Sanremo Giovani.