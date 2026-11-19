Personaggi

Enrico Mentana è pronto a lasciare La7 il prossimo 23 dicembre, e il suo futuro in TV è il gossip del momento. Dimenticate le chiacchiere sulle relazioni private, quella con Francesca Fagnani è saldissima e non c'entra: il giornalista parla di una sua "certezza" per la carriera, ovvero che cerca un amore lungo. Insomma, non vuole fare una toccata e fuga in qualche rete!

A quanto pare, tutti lo vogliono – tranne Discovery, poverini. E lui si gode il momento, come ha raccontato a Il Foglio. Per settimane si è parlato di un possibile ritorno a Mediaset, ma Mentana ha subito spento le voci su una poltrona al Tg5. No, non andrà a prendere il posto dell'amico Mimun, direttore della testata: Gli amici vanno protetti, ha spiegato. Parole sante! Però Mediaset resta una piazza grande, mica solo il TG.

L'idea che stuzzica di più, e diciamocelo, stuzzicherebbe anche noi, è quella di una sfida diretta a Lilli Gruber dopo il telegiornale. Ma dove? Mentana ci ha scherzato su: non certo su Canale 5 contro La ruota della fortuna, il programma più visto della fascia, e forse nemmeno su Rete 4 o Italia 1. Gli piacciono le sfide, ma non le sfighe, e come dargli torto? Eppure, l'anti-Otto e mezzo non gli dispiacerebbe affatto. Anzi, ha lanciato la provocazione: perché solo su Mediaset? Magari dopo il Tg1, dove c'è Vespa. Quindi, anche la Rai è un'opzione.

E sulla Rai, non esclude colpi di scena. Quindi, teniamoci pronti a tutto! Intanto, chi lo sostituirà a La7? Secondo Mentana, Cairo avrebbe un favorito per il suo posto: Cazzullo. Vedremo se avrà ragione lui. Ma la vera domanda è: chi si prenderà il "lungo amore" di Mentana, e sarà una sfida degna di un cinecomic?