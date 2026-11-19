Personaggi

La lite in diretta tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle ha scatenato un vero putiferio, infiammando il dibattito televisivo per oltre una settimana. E adesso, la padrona di casa, Milly Carlucci, è intervenuta per fare chiarezza (o forse per gettare un po' di benzina sul fuoco del gossip, chi lo sa?). L'incidente, scoppiato in diretta durante il solito momento dedicato ai pareri dei giudici, ha visto Mariotto spruzzare, senza troppi complimenti, del profumo in faccia all'ex conduttrice, lasciando il pubblico (e probabilmente gli stessi protagonisti) completamente a bocca aperta.

Barbara D'Urso, dal canto suo, non ha certo nascosto la delusione per l'accaduto. Ha anche rivelato, e qui sta il bello, di non aver ricevuto neanche una telefonata di scuse dalla produzione – un dettaglio che, diciamocelo, fa un po' male. Nonostante i rumors sempre più insistenti, la D'Urso ha assicurato la sua presenza in giuria: "Sabato sarò lì". Un segnale chiaro che non molla.

Milly Carlucci: "Siamo uno spettacolo non filtrato"

Intercettata dal settimanale Chi, Milly Carlucci, la storica conduttrice di Ballando con le Stelle, ha commentato la controversia con la sua solita pacatezza, ma con una visione chiara. Ha spiegato che la natura del programma è proprio quella di essere "non pastorizzato", "non filtrato da auricolari". "Da noi la giuria è libera di dire quello che pensa e i concorrenti sono liberi di dire quello che pensano", ha detto la Carlucci, aggiungendo che le polemiche che ne derivano sono naturali, quasi un tratto distintivo della nostra cultura: "Alle volte succede che si accenda una polemica esattamente come si sarebbe accesa in un salotto, in una cena, al bar, perché siamo italiani."

E per chi non lo avesse ancora afferrato, ha rincarato la dose con un'analisi quasi sociologica del dramma: "Beh, Mariotto è italo-venezuelano, ma anche Barbara, che è napoletana, si è riscaldata. Fa parte del nostro Dna la voglia di dividerci sulle cose, motivo per cui ci sono sempre pareri contrastanti su tutto, anche nel nostro programma. Siamo in grado di essere tranquilli e irrazionali." Insomma, la Carlucci sembra quasi voler dire che un po' di sana e irruenta litigata in diretta sia proprio l'ingrediente segreto che rende Ballando… Ballando!

Selvaggia Lucarelli: "Mariotto è una scheggia impazzita"

Ma non tutti la pensano in modo così "zen". Selvaggia Lucarelli, ex giurata di Ballando e ora opinionista del Gf Vip 9, è stata decisamente meno diplomatica. Si è schierata apertamente dalla parte di Barbara D'Urso, definendo Mariotto "una scheggia impazzita, è un bug del sistema". Secondo la Lucarelli, questa è sia la sua forza che la sua debolezza, perché la sua "follia creativa" rende i suoi giudizi imprevedibili. Il gesto del profumo? Un'arma a doppio taglio: "Per chi lo subisce può sembrare irrispettoso ma, vista da fuori, da un punto di vista teatrale, è esilarante perché lui, secondo me, intendeva dire che c’era 'puzza' di vecchia tv."

Selvaggia non ha risparmiato una frecciatina alla stessa D'Urso, ricordando che Mariotto non è uno che si provoca impunemente. Ha ricordato di essere stata a sua volta insultata da Mariotto in passato, e oggi ammette: "È stato un cafone, ma è sempre geniale nel dire le cose". Secondo lei, prima del gesto la D'Urso aveva cominciato a sbeffeggiare Mariotto con aria di superiorità, e ha esagerato nel chiedere la sua testa in diretta. Quindi, alla fine della fiera, chi ha ragione? Chi è il vero "cafone" della situazione, o forse sono tutti un po' "schegge impazzite"? A voi l'ardua sentenza! E magari anche un profumo per stemperare gli animi…