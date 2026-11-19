Spettacolo

Mercoledì 18 novembre Ghali è tornato sui banchi di scuola, ma non per prendere appunti: il rapper ha passato quasi due ore al Liceo Manzoni di Milano, dove un incontro programmato per sessanta minuti si è trasformato in una vera e propria maratona di dialogo. Il motivo? Voleva "conoscere i ragazzi" e capire cosa frulla nella testa degli adolescenti di oggi.

Accolto in palestra dagli applausi degli studenti di quarta e quinta, Ghali non si è tirato indietro, rispondendo a domande su tutto, dall'attualità all'inclusione e integrazione, dentro e fuori le mura scolastiche. Un'occasione per parlare di futuro, identità e delle mille possibilità che ci sono, usando la sua musica e le sue esperienze come trampolino di lancio.

Ghali, che quest'anno festeggia i dieci anni di carriera e di hit come "Ninna nanna" – lo stesso anniversario di Sto records, il suo progetto per i nuovi talenti –, ha confessato di aver notato un "distacco tra i grandi e i giovani". La sua idea? Fare ciò che spesso si chiede ai politici: scendere in mezzo ai giovani per capire sogni e necessità.

L'artista non si è nascosto e ha raccontato ai ragazzi di quando aveva la loro età, una cosa che ci tocca tutti: da ragazzo riusciva solo a scrivere canzoni e non immaginava di poterci costruire un futuro. Ha ammesso di essere stato con quelli che non sapevano cosa fare nella vita, e ha chiesto agli studenti se loro lo sappiano.

E ha pure buttato lì una riflessione sulla scuola, rispondendo a chi gli chiedeva se riesce ancora a essere se stesso: l'ha capito soprattutto in classe, dove si insegnava a tutti la stessa cosa con gli stessi metodi, nonostante le capacità diverse di ciascuno.