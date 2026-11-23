Personaggi

Negli ultimi giorni, Valerio Scanu, il celebre cantante ed ex protagonista di Amici, è tornato a far parlare di sé in lungo e in largo sui social. L'attenzione si è accesa dopo che un suo video è diventato rapidamente virale: nel filmato, Valerio si mostrava nel suo salone di parrucchiere, concentrato a realizzare una piega e a scambiare qualche battuta scherzosa con la cliente di turno. Ma il vero fulcro del dibattito, che ha spinto il video a fare il giro del web, era la sua evidente forma fisica.

Scanu è infatti apparso sui social visibilmente dimagrito, e l'immagine ha immediatamente diviso il pubblico. Da un lato, una fetta dei suoi fan si è mostrata sinceramente preoccupata per la sua salute, mentre dall'altro, come spesso accade nel vasto mondo di internet, sono iniziate a circolare domande e illazioni, a volte decisamente poco delicate, sulle ragioni di questo cambiamento e sul modo in cui l'artista potesse essere arrivato a tale aspetto.

Dopo giorni di rumor insistenti e dopo che il video in questione ha catturato l'attenzione anche di diverse testate giornalistiche, Valerio ha deciso che era il momento di dire la sua. Ha rotto il silenzio per chiarire in prima persona la situazione, rassicurando chi si era preoccupato e, al contempo, inviando un messaggio piuttosto diretto e piccato a chi, invece, aveva preferito fare illazioni sul suo stato di salute e, diciamocelo, sui soliti "sf*gati del web".

"Volevo rassicurare tutti: STO BENE!" ha dichiarato Valerio, mettendo subito in chiaro la sua condizione. Ha poi aggiunto con un pizzico di ironia che la colpa era, in fondo, di "un’amica che fa dei video di meda!", riferendosi chiaramente alla qualità del filmato che ha scatenato il putiferio. Ma non si è fermato qui: ha confermato di essere "dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa", sottolineando però di non credere "di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfgati del web".

Scanu ha poi svelato il motivo dietro la sua forma fisica. La sua vita, ha raccontato, è "piena di impegni" e, cosa più importante, "di cose belle". Il cantante ha un'agenda densissima: lavora "tantissimo tra musica, TV e altri settori", è impegnato a conseguire una "seconda laurea", e dedica ore al ballo e all'allenamento, consumando "parecchie calorie". Tutta questa attività, unita al fatto che "dormo poco per riuscire a fare tutto", ha come conseguenza, a suo dire, anche le "occhiaie!".

A chi si è sinceramente preoccupato per lui, ha esteso un "grazie di cuore". Ma per tutti quelli che preferiscono "fare illazioni e sentenze sulla vita altrui", ha ricordato in modo inequivocabile: "io non rompo i co*lioni a nessuno. Provate a fare lo stesso!". Un consiglio non richiesto, ma probabilmente necessario, per chi passa troppo tempo a giudicare gli altri da dietro uno schermo.

Quindi, cari leoni da tastiera sempre pronti a sentenziare sul fisico altrui, siete sicuri di essere altrettanto impegnati tra un master e un corso di danza, o forse l'unica cosa che consumate sono… le batterie del telefono?