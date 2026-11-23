Spettacolo

È con profonda tristezza che il mondo dello spettacolo dice addio a Massimo Martelli, regista, sceneggiatore e autore televisivo, scomparso nella notte tra il 21 e il 22 novembre all'età di 69 anni. Un professionista stimato che ha lasciato il segno dietro le quinte di numerosi programmi e progetti.

Claudio Bisio ha ricordato l'amico con parole toccanti, sottolineando i tanti progetti condivisi con Martelli, dal cinema alla televisione e alla radio, compresa l'organizzazione di una manifestazione a Roma per l'Europa.

Nato a Bologna nel 1957, dove aveva frequentato il Dams, Martelli ha contribuito a costruire alcuni dei programmi più conosciuti della televisione italiana. La sua lunga carriera ha incluso collaborazioni con artisti come Fabio Fazio, Fiorello, Claudio Baglioni e Amadeus, lavorando a trasmissioni come Anima mia e Quelli che il calcio, e a diverse edizioni del Festival di Sanremo, oltre al programma radiofonico Radio2 Social Club. Al cinema, ha diretto film come Bar Sport (tratto dal romanzo di Stefano Benni e interpretato da Claudio Bisio), Muzungu con Giobbe Covatta e Pole pole con Fabio Fazio.

Anche Ambra Angiolini ha condiviso un ricordo personale sui social, tornando con la memoria al Concertone del Primo maggio organizzato durante il lockdown, quando piazza San Giovanni era deserta. L'attrice ha raccontato che, mentre in taxi raggiungevano una piazza S. Giovanni vuota, Martelli prese il discorso non approvato che avevano scritto loro e le disse di stare tranquilla, perché avrebbero letto quello. Un momento che ricorda con affetto: "Buon viaggio amico mio… stesso taxi, stesso coraggio e stesso sorriso… mi raccomando".

Tra i tanti che hanno espresso il proprio cordoglio c'è anche Gianni Morandi, che ha voluto ricordare non solo le esperienze professionali, ma soprattutto il rapporto umano. "Carissimo Massimo, nel salutarti, con il dolore nel cuore, voglio dirti grazie per tutti i momenti passati insieme, per il lavoro, la simpatia, l'amicizia, il tuo sorriso sempre affettuoso". A queste parole si aggiungono quelle di Pietro Galeotti, storico collaboratore di Martelli, che ha promesso che ci sarà tempo per raccontarne il talento, la generosità e l'umanità. Anche la Rai ha espresso il suo cordoglio, ricordando il contributo di Martelli alla storia del servizio pubblico.

Massimo Martelli ci lascia un'eredità di talento e dedizione al mondo dello spettacolo che non verrà dimenticata.