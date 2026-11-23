Personaggi

Noemi Bocchi sta spaccando a Ballando con le Stelle, dove con il suo ballerino Giovanni Pernice sta davvero conquistando tutti, giuria e pubblico inclusi. Le sue esibizioni sono un successo, e in queste settimane ha anche avuto l'occasione di farsi conoscere meglio, svelando un po' della sua vita privata e, udite udite, raccontando finalmente la sua versione dei fatti sul rapporto con Francesco Totti. Praticamente, sta facendo ricredere mezza Italia!

Ma a volte basta un attimo per fare uno scivolone che non passa inosservato. Ed è esattamente quello che è successo a Noemi nelle scorse ore. Dopo una delle sue apprezzate performance, è stata intervistata dagli speaker di Rai Radio Due, che tra le domande più leggere le hanno chiesto chi presenterebbe a un'amica single tra i concorrenti di Ballando.

E qui arriva il bello (o il meno bello, dipende dai punti di vista). Noemi, dopo aver sfogliato tutte le carte, ha mostrato quella di Alessandro Matri. Matri, ex calciatore, è il compagno di Federica Nargi e ha delle figlie. La scelta ha fatto storcere il naso a parecchi.

I commenti al post dell'intervista sono esplosi in un attimo, trasformando quello che doveva essere un gioco innocente in un vero e proprio caso social. In molti hanno subito fatto notare che proporre un uomo già impegnato per un appuntamento a un'amica single non è proprio un gesto da manuale del galateo, né tanto meno il massimo del rispetto nei confronti della compagna di lui.

Ha detto la sua anche di Federica Nargi in persona. La compagna di Alessandro Matri ha deciso di dire la sua sulla risposta della concorrente: "Mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo 'sposato' con figlie".

Una frecciata ironica, che ha fatto il giro dei commenti.