Personaggi

"È lui o non è lui? Certo che è lui!". Questo tormentone ci ha accompagnato per anni, proprio come le serate a base di Striscia La Notizia e tapiro d'oro. Ma una cosa è certa: Ezio Greggio, dopo aver chiuso l'era del tg satirico più irriverente della TV, non ha nessuna intenzione di rallentare! Anzi, chi lo immaginava già a godersi il meritato riposo dovrà ricredersi: la sua agenda è fittissima, tra grandi passioni e qualche sogno ancora nel cassetto. Dalla televisione al cinema, dal teatro a quel palco che in passato aveva snobbato, Greggio è più attivo che mai e con una voglia di fare che travolge.

Ezio Greggio, storico conduttore, attore, scrittore e regista, è un volto iconico della televisione italiana. Il suo nome è stato per anni indissolubilmente legato al bancone di Striscia La Notizia, il tg satirico che, condotto insieme a Enzo Iacchetti, è stato una vera e propria una vetrina catodica che ha influenzato per molto tempo usi e costumi dell’Italia. Ora che il programma è stato fermato per decisione di Mediaset – anche se, secondo l'azienda, prima che finisse in agonia – l'attore comico si sta dedicando ad altri progetti, dimostrando una versatilità e una voglia di fare che non accennano a diminuire. Ha sempre avuto molte frecce al suo arco: conduttore per passione, attore per vocazione e produttore cinematografico per scelta.

Cinefilo DOC e patron del Festival

Non chiamatelo ex conduttore televisivo: Ezio Greggio è da sempre un uomo di cinema, e si vede! In questo periodo, infatti, è impegnatissimo a curare e gestire personalmente il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Un evento che non è solo una vetrina per celebrare la grande commedia nella settima arte, ma un vero e proprio spazio dove si parla di cinema a 360 gradi. Greggio ci tiene un sacco a questo festival, nato proprio per dare il giusto risalto a un genere che, a volte, viene messo un po' in disparte, quasi come se non fosse "serio" abbastanza.

"La commedia gode di ottima salute", ha ribadito Greggio in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Libero Magazine. "Quando escono film divertenti con belle storie, il botteghino risponde alla grande, segno che è un genere che non tramonta, a differenza di altri. Il Festival è nato proprio perché mancava un santuario, una cattedrale dove celebrare il genere più amato dal pubblico, e da allora la crescita è stata esponenziale". Insomma, per lui il buon umore sul grande schermo è un affare serissimo e di successo, che non smette di far ridere e riempire le sale. Ma non solo: tra i suoi sogni nel cassetto c'è anche un ritorno di fiamma, magari un Yuppies 3. Lui lo farebbe subito, ma ma serve cambiare e studiare un copione diverso, perché dopo tutti questi anni, ha ammesso, è impensabile riproporre gli stessi racconti. Diciamocelo, rivedere i mitici Yuppies sullo schermo sarebbe pazzesco, a patto che non sia un'operazione nostalgia sterile. Chissà se vedremo mai la banda tornare con nuove, esilaranti avventure, magari più al passo con i tempi!

Dal palco di Striscia al teatro (e ritorno in TV?)

Ma il cinema non è l'unica sua passione! Ezio Greggio è anche in tournée con lo spettacolo Una vita sullo schermo, una performance dove racconta i retroscena più importanti della sua lunga carriera, andando ben oltre gli anni d'oro di Striscia La Notizia. Un modo per fare il punto su un percorso artistico variegato, che ha attraversato il piccolo e il grande schermo con una disinvoltura invidiabile.

E a proposito di TV, l'addio di Striscia La Notizia ha lasciato un vuoto nel palinsesto, e di certo non ha spento gli animi di chi ci lavorava dietro le quinte. Antonio Ricci, il papà del tg satirico, ha accettato la decisione di Mediaset – che, per ora, ha specificato di non voler toccare La Ruota della Fortuna – di "sollevare" il programma da ogni velleità, ma non si è affatto rassegnato. Anzi, le voci di corridoio confermano che stia già lavorando a nuovi, misteriosi progetti. È come se si dicesse: puoi togliere Antonio Ricci dalla TV, ma non puoi togliere la TV da Antonio Ricci! E Greggio? Lui è super fedele alla sua "casa": "Sono e resto un uomo di Mediaset", ha dichiarato, sempre a Libero Magazine. Questo vuol dire che le porte di Cologno Monzese per lui e per Ricci non sono affatto chiuse. Semplicemente, stanno aspettando il momento giusto per tornare a farci compagnia sul piccolo schermo con qualcosa di nuovo e scoppiettante, magari proprio insieme!

Quel palco (quasi) rifiutato e un complimento da vero professionista

E se pensavate che il Festival di Sanremo fosse un capitolo chiuso, vi sbagliavate di grosso! Greggio ha rivelato un aneddoto pazzesco, roba da non credere: in passato gli hanno offerto di condurre il Festival, ma lui ha rifiutato. Il motivo? "A Striscia gli facevamo spesso le pulci e quindi non avrei mai potuto accettare un incarico del genere". Coerenza prima di tutto, un vero attestato di stima per il suo lavoro a Striscia! Ma ora, senza più la conduzione del tg satirico, le cose sono cambiate e la prospettiva pure: "Ora ci penserei dato che non conduco più il tg satirico". E niente, vederlo sul palco dell'Ariston, con quel mix di ironia e professionalità, sarebbe un colpo di scena mica da ridere! Il vero riconosce il vero, si dice.

Tra un impegno cinematografico e una pièce teatrale, Greggio trova anche il tempo per guardare la televisione da spettatore, e dispensare complimenti ai colleghi che se li meritano davvero. Secondo lui, De Martino si merita tutto il successo che ha ed è un grande professionista, ha chiosato, dimostrando di avere un occhio attento per il talento e di non lesinare apprezzamenti sinceri.

Insomma, chi pensava di vederlo col plaid sul divano a far la "vecchia gloria" dovrà ricredersi. Ezio Greggio è un fiume in piena di idee e progetti, e la sua "pausa di riflessione" televisiva potrebbe avergli dato gli stimoli giusti per sorprenderci ancora e aprire a suggestioni inedite, sia emotivamente che professionalmente. Dopotutto, l'arte della commedia è anche quella di reinventarsi, no? E voi, quale sarà il prossimo show di Ezio che non vi perderete?