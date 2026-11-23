Personaggi

Segnatevi il 25 novembre, perché non è solo la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma anche il giorno in cui su La5 (e subito dopo su Mediaset Infinity) andrà in onda MAI PIÙ – Donne oltre la violenza. Non il solito documentario, ma un vero e proprio cambio di marcia nella narrazione: basta concentrarsi solo sugli orrori, qui si parla di rinascita e speranza.

La scelta della data non è un caso. Il 25 novembre, istituito dall’ONU nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal — tre attiviste dominicane assassinate per la loro opposizione al regime di Trujillo nel 1960 — è un momento cruciale per riflettere su una violenza che, purtroppo, non ha confini. Portare storie così importanti in prima serata su La5, la rete Mediaset dedicata al pubblico femminile, significa arrivare dritto a chi sta vivendo certe dinamiche e magari non ha ancora trovato la forza per reagire.

Dietro questo progetto potentissimo ci sono Marco Cortesi e Mara Moschini, la stessa coppia autoriale che ci ha regalato Effetto Domino, il docu-reality sull’educazione affettiva presentato quest'estate al Giffoni. Il docu-film è una produzione di Infinity LAB, il laboratorio di Mediaset Infinity che dal 2019 scova e valorizza talenti, in collaborazione con La5. Già presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre, ha il patrocinio di Mediafriends, l’Ente Filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi.

Le voci del coraggio

Il film, diretto da Bernardo Brizi e realizzato con il supporto del Comune di Russi, intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette per dar voce a quattro donne che sono diventate un vero simbolo nella lotta contro la violenza di genere. Le loro storie vengono raccontate per la prima volta insieme. Ci sono: Beatrice Fraschini, che a Milano è sopravvissuta a un sequestro gettandosi nel vuoto pur di scappare dall’ex compagno; Lavinia Limido, scampata a Varese a una gravissima aggressione dell’ex marito, aggressione che purtroppo è costata la vita al padre che cercava di difenderla; e Antonietta Gargiulo, che a Cisterna di Latina è sopravvissuta a un tentato omicidio da parte del marito, che ha tragicamente ucciso le loro due figlie. C'è poi la testimonianza di Elisa Bravi, vittima di femminicidio a Ravenna, il cui ricordo e il cui messaggio sono oggi portati avanti con coraggio dai suoi genitori.

Oltre il dolore, verso la consapevolezza

Quattro storie diverse, eppure unite da un unico, fortissimo desiderio: trasformare il dolore più nero in pura consapevolezza. Questo è il vero significato del titolo, quel “mai più” che non è solo uno slogan facile, ma un impegno concreto. La prospettiva del film è chiara: non fermarsi al momento della violenza, ma guardare a ciò che viene dopo — la ricostruzione, il riscatto, la vita che pian piano riprende il suo corso. Perché raccontare chi ce l'ha fatta, e mantenere viva la memoria di chi non c'è più, non è solo commemorazione, ma uno strumento potentissimo di prevenzione. Serve ad aiutare chi guarda a riconoscere i segnali, a non sentirsi sola, a sapere che un'uscita esiste sempre. Un approccio, questo, che è la firma distintiva del lavoro di Cortesi e Moschini e che si inserisce perfettamente nel percorso di Infinity LAB, fucina di storie capaci di generare un vero impatto sociale, come già visto con produzioni come Fango e Green Storytellers.

MAI PIÙ – Donne oltre la violenza va in onda mercoledì 25 novembre in prima serata su La5 e sarà disponibile da subito anche su Mediaset Infinity. E mi raccomando, a chi vive situazioni di violenza, o ha il sospetto che qualcuno vicino a sé le stia vivendo, ricordiamo che il 1522, il numero antiviolenza e stalking, è sempre attivo e gratuito, 24 ore su 24.