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La marina di Torre Squillace, in provincia di Lecce, si è risvegliata sabato 21 novembre 2026 con un giallo che ha dell'assurdo: la statua di Lucio Battisti, pilastro della nostra musica leggera, è sparita! E no, non è un modo di dire o una metafora per un nuovo album misterioso: sul basamento, infatti, sono rimaste soltanto le scarpe di bronzo dell'opera, come se il cantautore fosse stato rapito all'improvviso, lasciando solo le sue calzature a terra. Ma che storia è?

L'opera, a grandezza naturale, riproduceva il Lucio Battisti di Poggio Bustone in una delle sue pose caratteristiche: in piedi, mentre tende con le dita il foulard che aveva al collo. Una vera e propria istituzione sul lungomare Cristoforo Colombo fin dall'agosto 2022, quando era stata commissionata dall'amministrazione comunale di Nardò allo scultore neritino Dario Tarantino. Un omaggio al grande cantautore, che con la Puglia aveva un legame speciale.

Sì, perché tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, Lucio e il suo amico e noto paroliere Mogol (Giulio Rapetti all'anagrafe) trascorse qualche estate proprio lì, nella villa di proprietà di Mogol. Si racconta che in quelle estati salentine siano nate gemme immortali della canzone italiana, pezzi che ci fanno ancora sognare tipo <em>La canzone del sole</em> e, udite udite, persino <em>Acqua azzurra, acqua chiara</em>. Capite bene che non stiamo parlando di una statua qualunque, ma di un simbolo, un pezzo di storia della musica italiana! E questi se la portano via, per giunta spezzandola all'altezza delle caviglie.

Adesso, ovviamente, è scattata la caccia ai ladri. La Polizia locale ha subito avviato le indagini, setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Il furto è venuto alla luce sabato mattina, ma si sospetta che i malintenzionati abbiano agito nei giorni precedenti, approfittando del fatto che la marina, in questo periodo dell'anno, è praticamente deserta. Una situazione perfetta per chi ha in mente di fare danni e, a quanto pare, anche per chi ha gusti decisamente particolari in fatto di arredamento urbano.

Ma seriamente, chi mai ruberebbe una statua e la lascerebbe senza piedi? Voglio dire, è una cosa da film. Magari volevano solo le scarpe per far ballare un tip tap a qualche altra statua, chissà! O forse cercavano di far rivivere Battisti in qualche strana performance artistica post-moderna. L'unica cosa certa è che adesso ci manca un pezzo del nostro caro Lucio. Ma voi, che idea vi siete fatti? Qual è il movente di un furto così bizzarro?