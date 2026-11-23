Personaggi

Le nuove puntate di Uomini e Donne, registrate sabato 21 novembre 2026, ci hanno regalato un bel carico di colpi di scena e momenti che ci hanno fatto dire “ma davvero?”. Il dating show di Canale 5, capitanato come sempre da Maria De Filippi e animato dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino, non delude mai le aspettative del pubblico. E le anticipazioni di LolloMagazine sono qui per raccontarcelo.

Partiamo dal Trono Over, che ci ha regalato un addio con i fiocchi. Barbara e Giovanni hanno deciso di mollare il programma, e non in un modo qualunque. Hanno scelto di viversi la loro conoscenza fuori, lontano dalle telecamere, prendendosi qualche giorno per capire se le cose funzioneranno. Una mossa un po' particolare, diciamocelo, per una coppia che ha deciso di uscire di scena così. Vedremo se questa privacy forzata porterà frutti, ma intanto salutiamo i nostri piccioncini (per ora).

Sempre nel Trono Over, Mario Cusitore ha chiuso con ben due dame, Chiara e Ludovica, decidendo di non volerle più frequentare. Tina e Gianni erano d'accordo con lui. Insomma, un bel due di picche, ma con il benestare degli opinionisti. C'è stato anche spazio per una sfilata degli uomini, senza particolari litigi o discussioni accese. Una registrazione tranquilla, tutto sommato, per i veterani del Trono.

Passiamo al Trono Classico, dove la situazione è un po' più… baciata. Giacomo Vacalabre ha fatto pulizia, eliminando entrambe le corteggiatrici di nome Martina. Un taglio netto per il tronista, che però poi si è ritrovato a baciare una Martina (quella mora) durante un'esterna. Peccato che, a quanto pare, il bacio “non gli è arrivato più di tanto”. Lui dice che si vede bene con lei fuori, ma il bacio non ha fatto il botto. A noi sembra un po' un tiro alla fune, che ne pensate? Intanto, per Giacomo rimangono in corsa Martina (la mora) e Alessandra. Ah, e nel Trono Classico c'è stato anche un altro bacio: quello tra Lory Ferrari e Giorgia Angeloni. Almeno lì, speriamo, sia scattata la scintilla. Cosa ne pensate di questo valzer di baci ed eliminazioni?