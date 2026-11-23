Spettacolo

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda sabato 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5, è stata un vero e proprio uragano di emozioni. Ammettiamolo, quando Cagatay, Emir e Caner si mettono insieme per un piano, sai già che ne vedrai delle belle. E così è stato! L'obiettivo? Smascherare la perfida Cansu, ovviamente.

Per incastrare la rivale, Cagatay ha tirato fuori il suo asso nella manica: una finta lite con Yildiz, giusto per creare il dramma necessario. Poi, via in albergo a fare il finto ubriaco. Una mossa da manuale per chi vuole far abboccare all'amo qualcuno. E Cansu? Beh, Cansu ci è cascata con tutte le scarpe, o meglio, si è infilata dritta nel letto di Cagatay, convinta di avere il potere di manipolarlo come un burattino.

Peccato che il copione avesse un colpo di scena pazzesco, un twist che neanche il miglior sceneggiatore di Hollywood avrebbe potuto prevedere (o forse sì, dai, è una serie turca!). Proprio in quel momento clou, entra in scena Yildiz, che li becca in flagrante. E lì, amici, il cuore si ferma: Yildiz pensa di essere stata tradita. Un casino assurdo, ma che ci fa stare incollati allo schermo.

Ma siccome in Forbidden Fruit un dramma non basta mai, abbiamo avuto pure il siparietto tra Hasan Ali e Mahmut. Hasan Ali voleva punire Mahmut per la sua infedeltà. Il problema? Mahmut ha interpretato gli ordini un po' troppo alla lettera (o forse malissimo?), provando ad uccidere Sahika. Diciamo che la comunicazione non è il loro forte, ecco.

Se vi siete persi tutto questo spettacolo trash ma irresistibile, non temete! La puntata di sabato 21 novembre è disponibile gratis in streaming. La serie turca Yasak Elma, giunta alla sua quarta stagione, va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ditemi voi, ma è possibile che un piano geniale si trasformi in un pasticcio sentimentale così grande? Yildiz perdonerà Cagatay quando scoprirà la verità? O la loro relazione è destinata a fare la fine di una patata fritta bruciata?