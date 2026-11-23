Personaggi

Il mondo delle figurine sta per cambiare per sempre, ma non prima di aver messo a dura prova i Panini! La serie di Rai 1 “La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, in onda ogni domenica in prime time dal 22 novembre 2026, prosegue con nuove puntate che promettono scintille e qualche grattacapo.

Nel terzo episodio, ambientato alla fine degli anni Cinquanta, i fratelli Panini sono ormai grandi e l’edicola di famiglia, gestita da Olga, va a gonfie vele. Ma Giuseppe, il maggiore, sogna in grande. Si butta su un affare di figurine invendute, convinto che possano diventare un tesoro per i collezionisti. Purtroppo, però, deve fare i conti con un ricovero in sanatorio a Cortina per una grave patologia che minaccia la sua capacità di camminare. Nel frattempo, a Modena, Olga cerca di tenere uniti i figli: incoraggia Franco nella sua nuova avventura in banca e sostiene Benito che si dedica alla distribuzione dei giornali. Umberto, però, ha la testa oltreoceano e fatica a restare. Giuseppe, dopo un rischioso intervento chirurgico, si lancia in un azzardo imprenditoriale che rischia di mandare all'aria tutto il lavoro della famiglia.

Il quarto episodio ci porta dritto nel disastro: il flop commerciale delle figurine floreali crea un bel buco nei conti dell’edicola e mette a dura prova i rapporti familiari, in particolare tra Giuseppe e Benito. Franco, grazie al suo ruolo in banca, prova a rimediare al danno, mentre Olga cerca di ricucire gli strappi e ristabilire l’equilibrio. Ma Giuseppe è testardo e non si arrende: secondo lui l'idea è vincente, solo il soggetto deve cambiare. Con il supporto di Veronica, si affida al suo intuito e ci riprova. E stavolta fa centro! Nascono le mitiche figurine dei calciatori, un fenomeno che cambierà tutto. Ma presto i fratelli capiscono che non basta: le figurine devono essere più belle, più curate. Mentre i Panini lavorano sodo al loro primo album originale, in famiglia si fa sentire il vuoto lasciato da Umberto, volato via in Venezuela. Insomma, a Olga e a tutta la famiglia manca un pezzo importante.

Tra azzardi, malattie e fughe oltreoceano, 'sta famiglia ne ha viste di tutti i colori. Chissà se riusciranno a tenere duro e a trasformare la figurina in un impero, o se la prima crisi li farà capitolare?