Personaggi

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è stata un vero e proprio fuoco d'artificio, un mix esplosivo di feels, sorprese e le solite, immancabili, ma in fondo amatissime polemiche. Tra il “profumo-gate” e il cambio di poltrone tra Barbara D’Urso e Alberto Matano, la serata non ha dato tregua, mettendo tutti in riga.

Al centro della pista, per una notte, è tornato anche Paolo Belli, come “ballerino per una notte”, portando con sé un prezioso tesoretto da 60 punti. Ma, si sa, a Ballando il vero MVP della situazione non sono solo i giudici. La classifica provvisoria, basata sui voti tecnici della giuria, vedeva Monica Guerritore e Luca Urso in testa con 68 punti, seguiti da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 50. Subito dietro Alessandro Matri e Giada Lini con 49, e Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 48.

E invece? Il tesoretto ha scombussolato tutto, come da tradizione. Simona Ventura ha assegnato i suoi 20 punti a Ornella Muti e Simone Di Pasquale, mentre Francesca Fialdini ha dato i suoi 20 punti ad Anna Safroncik e Leonardo Lini. Ma è stato il tesoretto di Rossella Erra, finito a Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, a cambiare le carte in tavola.

Grazie al televoto social e ai punti di Rossella Erra, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno compiuto un vero e proprio ribaltone, scavalcando Monica Guerritore e Luca Urso e conquistando la vittoria di puntata con 70 punti totali. Un trionfo da applausi, che li ha visti spiccare in una classifica finale che ha cambiato faccia.

Non è Ballando senza un'eliminazione, però, e questa volta è toccato a Riccardo Rossi e Elisa Terrasi. Sono finiti allo spareggio finale insieme ad Alberto Ravagnani e Erica Martinelli, e Manuela Moreno e Carlo Aloia. Dopo le tre esibizioni finali a uscire dalla gara è stato Riccardo Rossi, che non è stato salvato in extremis da Sara Di Vaira, decisa di tenersi stretta la sua wild card per le prossime puntate. Un'uscita a sorpresa, ma il ballo è anche questo. Chissà chi ci riserverà la prossima puntata!