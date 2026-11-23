Personaggi

Valeria Marini ha detto di sentirsi sola e di voler ritagliarsi più tempo per il suo cuore e la sua anima. Così ha iniziato la sua confessione nello studio di Verissimo, un vero e proprio bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip e, soprattutto, della sua vita. La showgirl, attrice e imprenditrice, non le manda certo a dire: il lavoro le occupa praticamente tutto il tempo, lasciandole le briciole per gli affetti e il sogno di costruire una famiglia. Nonostante il successo e i riflettori, Valeria ammette di vivere in quella che definisce una «prigione dorata» perché, a detta sua, è una vera «stakanovista».

La “prigione dorata” e i ricordi da “GF Vip”

Per far capire quanto sia la sua vita, Valeria Marini fa un esempio che è una vera stilettata al cuore: «Mia sorella abita a piazza del Popolo, ma ci vediamo solo a Natale. Sono sempre impegnata a lavorare e rinuncio a vedere le persone che amo. Questo non lo voglio più fare». Diciamocelo, chi non ha almeno un parente che vede solo alle feste comandate, causa stress da lavoro o semplicemente pigrizia? La differenza è che la Marini lo ha detto in TV!

Ripercorrendo il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia, Valeria ha ammesso di star «riprendendosi» dopo l’avventura. E anche se conserva ricordi felici, come il primo periodo al Gf, descritto come molto bello e divertente, non dimentica quel momento epico della «testata con Carmen che ha fatto ridere».

Amori sbagliati e un presente... riservato

Ma passiamo ai drammi di cuore, perché la vita di Valeria Marini non è stata tutta glitter e tappeti rossi. La showgirl ammette di aver fatto «scelte sbagliate» e di essere «caduta in trappole», tanto da aver dovuto combattere «contro una persona che sembrava una cosa e invece era tutt’altro». Un classico, chi non si è mai scontrato con un tipo che si rivela un bluff totale?

Tra i ricordi più dolci, c'è la relazione con Gimmi Cangiano, con cui è rimasta in amicizia. Valeria ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin di essersi sentita inizialmente frenata perché lui era sposato – un classico dilemma! – ma poi anche l'ex moglie era «felicissima che stessimo insieme». Sembra quasi una trama da telenovela, ma la Marini alla fine ha deciso di chiudere perché «non c’era serenità», definendola una «scelta sbagliata». Chissà quante volte ci siamo detti la stessa cosa dopo una decisione di cuore…

E oggi? Dopo le delusioni, Valeria è super attenta a proteggere la sua privacy. «Ho una relazione, però sono attenta, ho paura a esporre l’altra persona», ha confessato senza aggiungere nemmeno un dettaglio sull'identità del fortunato. Un mistero che ci fa fantasticare, ovviamente! Chi sarà mai questo amore top secret che la Marini nasconde gelosamente dai riflettori? Ai posteri l'ardua sentenza, o forse a qualche paparazzo super stealth!

Sogni di maternità e un padre indimenticabile

Nonostante il mistero sull’amore attuale, c'è un desiderio che Valeria non nasconde: quello di avere una famiglia. Il suo più grande desiderio resta avere una famiglia, ha rivelato, tornando anche su un momento delicato della sua adolescenza: «A 15 anni sono rimasta incinta». Una confessione intima che ci fa riflettere su quanto certi eventi segnino profondamente.

Un altro pilastro nella sua vita è il ricordo del padre, scomparso improvvisamente due mesi dopo le sue nozze. «L’ultima volta che l’ho visto era il giorno del mio matrimonio», ha raccontato commossa. Il legame è ancora fortissimo: Pensa sempre al suo papà e lo sente vicino: era un uomo dolcissimo, che non si arrabbiava mai. E per descrivere l'eredità ricevuta dai genitori, ha concluso con una frase che è pura poesia: «Lui mi ha insegnato la dolcezza, mia mamma mi ha insegnato la vita». Un messaggio potente, un inno all'amore familiare che, diciamocelo, tocca le corde del cuore di tutti.

E voi, riuscite a bilanciare la vostra vita da stakanovisti con gli affetti e le passioni, o siete anche voi in una “prigione dorata” come la nostra Valeria?