Spettacolo

Il conduttore de L’Eredità, Marco Liorni, ha decisamente rotto il silenzio con un’intervista per Il Corriere della Sera che è un vero e proprio tuffo nel suo passato e nella sua carriera. L’occasione? L’uscita del suo primo romanzo, “Dove la luce ritorna”, edito da Rai Libri, un’opera che a quanto pare è ricca di aneddoti personali e segreti inaspettati. E noi, ovviamente, siamo qui per spolparli tutti!

Quando la TV gli Voltò le Spalle: L'Ultimatum del 31 Dicembre 2010

L'ingresso di Liorni nel mondo dello spettacolo è stato tutt'altro che pianificato, un po' come quando invii un meme a un gruppo a caso e diventa virale. Lui ha semplicemente spedito una cassetta per il programma Verissimo, aprendo così le porte a una carriera. L’opportunità arriva con il Grande Fratello, dove ricopre il ruolo di inviato, un’esperienza che lo vede protagonista fino al 2007. Ed è proprio qui che arriva il primo colpo di scena, o meglio, di... scena muta.

«Sono passati quattro anni in cui non è più successo niente», ha rivelato Liorni. Immaginate la frustrazione: anni passati a bussare a tutte le porte, a portare idee di programmi – di tutti i tipi, per tutti i dirigenti – e ogni volta il risultato era lo stesso, un sonoro buco nell'acqua. Nessun progetto andava in porto, nessuna chiamata che cambiasse le cose. La situazione era talmente insostenibile che il conduttore si era posto una data limite, un vero e proprio ultimatum per la sua carriera televisiva: il 31 dicembre del 2010. Se entro quel giorno non fosse successo nulla, avrebbe definitivamente cambiato strada, abbandonando il sogno del piccolo schermo. Alla faccia della determinazione, eh?

Il Romanzo “Dove la luce ritorna”: Tra Ricordi d’Infanzia e un Cast da Sogno

Fortunatamente, il destino aveva altri piani. Poco dopo l'ultimatum, è arrivata una chiamata inaspettata dalla Rai per una puntata zero di un nuovo programma, segnando la rinascita della sua carriera e l'inizio di una nuova, intensa gavetta. Questa rinascita professionale si lega a doppio filo con la sua più recente avventura letteraria. Il romanzo “Dove la luce ritorna” non è solo un libro, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di Liorni, dall'infanzia segnata dai racconti della nonna materna Teresa a una passione sfrenata per la narrazione che lo ha portato a disegnare fumetti e a simulare spettacoli radiofonici e televisivi con i suoi soldatini Lego e il fratello minore.

E, come ogni buon autore che si rispetti, Liorni ha già in mente il cast dei suoi sogni per una possibile trasposizione cinematografica o televisiva del libro. Tra i protagonisti ideali ci sono nomi che fanno sognare i fan: Matilda De Angelis, Celeste Dalla Porta e Matteo Giuggioli. Mica male come squadra, non trovate?

La Vita Sentimentale: Un Amore Giovanissimo e le Sfide della Famiglia Oggi

Ma l’intervista non si è limitata alla carriera. Liorni ha tirato fuori un altro asso dalla manica, un segreto della sua adolescenza che ha lasciato tutti a bocca aperta: si è fidanzato giovanissimo, a soli 15 anni! E non è finita qui. «Con quella ragazza mi sono anche sposato, è stata la mia prima moglie», ha rivelato. Purtroppo, come spesso accade nella vita, la relazione è finita, e Liorni l'ha descritta con una certa lucidità: Poi, ha spiegato, la relazione è finita, perché dopo tutto quel tempo trascorso assieme, forse, è fisiologico.

Oggi, il conduttore è saldamente legato alla moglie Giovanna, con cui ha due figlie di 16 e 22 anni. E anche qui, nessuna favola patinata, ma la realtà di una famiglia dinamica e vera. A casa, ha ammesso Liorni, discutono tantissimo: discussioni senza sconti, ma poi ci si diverte pure. Infine, ha ribadito la sua ferma convinzione sull'importanza di educare i figli, non di compiacerli, accettando anche lo scontro per far accettare loro le proprie responsabilità. Un approccio decisamente “no-nonsense” che fa riflettere, vero?