Spettacolo

Alessia Marcuzzi, la nostra iconica presentatrice, attrice e modella, a 54 anni è un vero vulcano di energia. Quando si è seduta sul divano (metaforico, si intende) di Alessandro Cattelan per il suo podcast, in occasione della seconda stagione di The Traitors su Prime Video, non si è certo risparmiata. Anzi, ha aperto il cassetto dei ricordi, tirando fuori chicche sulla sua vita privata e familiare che mai prima d'ora erano state svelate. E fidatevi, ce n'è per tutti i gusti.

UFO, uragani e vita da mamma "rock"

Ha esordito lasciandoci a bocca aperta con una storia da X-Files: a soli quattro anni, mentre era dalla bisnonna ad Anzio, ha visto un UFO! All'epoca nessuno le credette, ma anni dopo, al Maurizio Costanzo Show, un ufologo le ha dato la conferma che a metà degli anni '70 ci furono diversi avvistamenti sul litorale laziale. Pazzesco, no? Come se non bastasse, ha anche raccontato di quando, su un aereo pieno di italiani e finito nella coda di un uragano, si è improvvisata hostess e traduttrice per tranquillizzare tutti. La Marcuzzi, insomma, è una di quelle che non si tira mai indietro. Ma al di là degli aneddoti da film, Alessia è prima di tutto una mamma affettuosa e premurosa, con un passato sentimentale piuttosto movimentato, che ha sempre gestito cercando di non creare traumi ai suoi figli. E qui viene il bello.

Il segreto di una famiglia che funziona (davvero)

L'ultima separazione, quella da Paolo Calabresi Marconi, è stata un momento tosto, soprattutto per Mia. La figlia, avuta con Francesco Facchinetti, aveva dieci anni e per lei Paolo era una figura di riferimento, avendo vissuto con la madre per dieci anni. Alessia, da mamma super attenta, si è rivolta a una psicologa che le ha suggerito di parlare da sola con la bambina. Quando Mia ha saputo la notizia, è scoppiata in lacrime, chiedendo subito di videochiamare il fratello maggiore, Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi. Con una battuta ironica, il ragazzo ha ricordato alla sorellina che la stessa cosa era successa a lui cinque volte e che sta benissimo. Così l'ha tranquillizzata, a conferma di quanto sia forte il legame tra i due. Alessia ha spiegato che il fatto che le separazioni siano arrivate quando i figli erano piccoli ha contribuito a costruire buoni rapporti con i rispettivi padri e le loro nuove compagne. Un esempio? Simone Inzaghi, dopo la fine della relazione con la Marcuzzi, ha sposato nel 2018 Gaia Lucariello (con cui ha avuto Lorenzo e Andrea) e ha persino preso casa a Roma, proprio di fronte alla sua, così che Tommaso poteva passare da un appartamento all'altro anche in pigiama. Questa è la definizione di co-parenting livello pro!

Ex, nuove fiamme e amicizie VIP

Dopo Inzaghi, Alessia ha avuto relazioni con Carlo Cudicini per cinque anni e poi con Pietro Sermonti (conosciuto sul set di "Un amore di strega") per poco più di un anno. Nel 2010 è arrivato Francesco Facchinetti e, nel 2011, la piccola Mia. Anche qui, la storia è finita nel 2012, quando Mia era piccolissima. La bambina è cresciuta con genitori separati, ma sempre in un contesto di famiglia allargata, con i nuovi compagni di entrambi. Francesco, infatti, ha sposato Wilma Helena Faissol, con cui ha avuto altri due figli, creando un vero e proprio "clan" dove tutti vanno d'accordo. Dopo la separazione dall'imprenditore Paolo Calabresi Marconi (sposato in gran segreto nel dicembre 2014), lo scorso marzo Alessia ha iniziato una relazione con l'imprenditore italo-brasiliano Tiago Schietti. Dopo i primi avvistamenti dei paparazzi, è stata lei stessa a postare sui social una loro foto in vacanza in Brasile. La conduttrice ha ribadito da Cattelan di essere una mamma amorevole che parla tanto con i figli e dice sempre la verità, anche sulle sue frequentazioni. Un modo per costruire rapporti solidi e sereni con tutti.

Insomma, Alessia Marcuzzi non è solo una professionista pazzesca, ma anche una vera guru della famiglia allargata. Chi l'avrebbe mai detto che un UFO potesse essere l'inizio di una storia così... normale e straordinaria allo stesso tempo? Magari ci fa un podcast pure su quello!