Personaggi

Preparatevi a un lunedì sera all'insegna delle risate, perché il GialappaShow sta per tornare con il suo sesto appuntamento, e questa volta il piatto è davvero ricco! L'attrice ed ex modella Giusy Buscemi sarà la co-conduttrice della puntata, affiancando l'inossidabile Mago Forest in quella che si preannuncia una serata tra comicità e ospiti imperdibili.

Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, andrà in onda lunedì 23 novembre alle 21.30 su TV8, con la possibilità di seguirlo in simulcast anche su Sky e in streaming su NOW. Giusy Buscemi non si limiterà a presentare: la vedremo coinvolta in diversi momenti comici durante la serata e nell'immancabile intervista del Caffè Letterario.

Un parterre stellare di ospiti e comici

Questa sesta puntata promette fuochi d'artificio con un elenco di ospiti da capogiro. Valentina Lodovini si troverà invischiata in un'improbabile intervista con il Regista Turco di Toni Bonji, affiancata per l'occasione dalla stessa Giusy Buscemi. Salvatore Esposito, invece, sarà in collegamento con il Roberto Saviano interpretato da Gigi, in un incontro che si annuncia tutto da scoprire. Non mancherà neanche Joe Bastianich, protagonista di un surreale faccia a faccia con il suo alter ego, interpretato dal camaleontico Ubaldo Pantani.

La serata prenderà il via con un incontro al citofono decisamente fuori dagli schemi tra Ivan, a cui dà il volto Alessandro Betti, e Daniele Silvestri. La sigla, poi, vedrà l'intero cast cimentarsi in un omaggio al mondo di Indiana Jones, un classico senza tempo che farà la gioia dei più nostalgici. Sul palco arriverà anche Jaynital, l'irriverente artista di Max Angioni, accompagnato dal corpo di ballo, .

Musica e parodie: il mix perfetto della Gialappa's

Come da tradizione, la musica avrà un ruolo centrale. I Neri per Caso saranno protagonisti di una serie di esibizioni imperdibili: si cimenteranno in una versione di 'Satisfaction' dei Rolling Stones, accompagneranno Daniele Silvestri e il coro le Mondine sulle note di 'Dolcenera' di Fabrizio De André e ci regaleranno altri momenti musicali, tra cui 'Donne' insieme a Francesco Gabbani, interpretato da Ross. E per non farci mancare nulla, nella selezione musicale ci sarà anche una sorprendente rilettura di 'Pippero' di Elio e Le Storie Tese, un vero colpo di genio che farà cantare tutti.

Non mancheranno, ovviamente, le parodie che hanno fatto la fortuna del GialappaShow. Giulia Vecchio si sdoppierà, portando in scena le incursioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone, mentre Brenda Lodigiani vestirà i panni di Victoria Cabello, pronta a irrompere in studio e a mettere a dura prova la pazienza del povero Mago Forest. Ci saranno anche Lele Adani, alias Max Angioni, e Stefano De Martino, interpretato da Gigi, che farà il suo ingresso con il camice bianco da dottore. Un vero spasso vedere questi personaggi trasformarsi per farci sbellicare dalle risate.

Il ritorno degli sketch più amati

A scandire la serata, il GialappaShow riproporrà il meglio dei suoi sketch e delle rubriche più amate. Tornerà l'irresistibile 'Sensualità a Corte' con Marcello Cesena e Simona Garbarino, che questa volta saranno affiancati da Lillo. Non potremo fare a meno di Maccio Capatonda con il suo podcast 'Storie Male', 'Le Iene' con Stefano Rapone e l'Avvocato d’Ufficio di Toni Bonji. E ancora, le improbabili 'Start Up' di Edoardo Ferrario nei panni di Ascanio Maria Lodovichi, insieme a 'Ultimo Appuntamento', 'Chi l’ha visto? Retired' e 'Casa Piersilvi'. Giovanni Vernia tornerà al pianoforte nei panni di Terzultimo. Insomma, un'abbuffata di comicità che ci farà dimenticare la settimana. Chi non vede l'ora di godersi questo mix esplosivo?