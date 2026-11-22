Personaggi

Vi ricordate Giovanni Frassi? Il giovane bresciano che ha incantato tutti a The Voice Kids, arrivando in finale nel team di Nek, ora sta vivendo il suo sogno musicale. Otto mesi dopo quell'esperienza che ha fatto girare le sedie dei coach, è arrivato il suo primissimo singolo, intitolato «11 anni», pubblicato il 12 novembre.

Dal palco di The Voice Kids a un rifugio in musica

Partecipare a The Voice Kids è stata un'esperienza che Giovanni definisce «strepitosa e indimenticabile». Ci è finito quasi per gioco, dopo aver deciso di fare i provini. Durante le Blind Auditions, ha cantato «Ovunque sarai» di Irama, dedicandola alla nonna Lucia. L'emozione di vedere i coach girarsi, con Nek che ha premuto il pulsante per primo, è stata «fortissima». Nek, un «coach sempre presente» e una «persona speciale», gli ha dato una carica e una fiducia da paura, arrivando persino a paragonarlo a un difensore centrale per la sua tenacia! Un complimento che vale più di mille like. E poi Antonella Clerici, la conduttrice, che è stata «dolcissima, accogliente fin dal primo momento» e lo ha fatto sentire subito a casa, regalandogli tanta tranquillità.

La sua passione per il canto e la musica è sbocciata in un periodo che per molti è stato buio, quello della pandemia. Giovanni si è ritrovato a scrivere e cercare nella musica un modo per «esprimere quello che avevo dentro» e dare un senso a emozioni difficili da raccontare. Ha iniziato a comporre nella sua cameretta, spinto dalla curiosità e dal bisogno di dare forma a pensieri ed esperienze. Nonostante un problema congenito all'orecchio destro, non si è mai arreso. Meno di due anni fa, ha finalmente iniziato a pubblicare la sua musica su Spotify, trasformando le canzoni dalla sua stanza in qualcosa che potesse raggiungere gli altri. Un passo significativo, che gli ha aperto un capitolo nuovo: quello della condivisione.

Tra pop punk e influenze rock: il suo sound

Cresciuto a pane e musica con i suoni di Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Blink-182 e Bring Me The Horizon, Giovanni ha anche assorbito le influenze di artisti come Salmo e NF. Non a caso, la sua musica è un mix che lui stesso definisce «pop punk, con un'attitudine rock e una forte componente personale». Più che incasellarsi in un genere preciso, il suo obiettivo è creare «un suono che mi rappresenti davvero, che abbia carattere e che riesca a trasmettere qualcosa a chi lo ascolta». E ci riesce alla grande.

Per Giovanni, la musica è il centro di tutto: un rifugio e il modo per tirare fuori ciò che ha dentro. Quando scrive può parlare di fragilità, contraddizioni, rabbia o felicità.

Il significato di «11 anni» e il sogno di volare lontano

Il suo primo singolo, «11 anni», è proprio questo: la sua storia messa in musica. Racconta il suo percorso, le sue passioni, il legame con il nonno, gli animali e la natura. Tra le frasi che ama di più, una racchiude l'idea di qualcosa di più grande, del futuro. Ma Giovanni non si ferma qui: con l'arrivo del nuovo anno, sono già previste nuove uscite, perché il suo percorso è in continua costruzione e evoluzione.

Tra i suoi sogni, c'è quello di volare all'estero per fare esperienza musicale. «Partirei anche domani, senza pensarci troppo», dice, convinto che un'esperienza musicale all'estero, magari negli Stati Uniti o a Londra, sarebbe stimolante sia artisticamente sia personalmente. Vuole respirare quell'atmosfera, frequentare i locali, assistere ai concerti e conoscere persone che vivono la musica in modo diverso. Se si presentasse l'occasione giusta, farebbe le valigie e partirebbe.

Noi intanto lo aspettiamo con le nuove tracce, magari con un occhio alla mappa del mondo: chi sarà il primo a vederlo live a Londra?