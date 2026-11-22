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Il ritorno di Paolo Belli a "Ballando con le stelle" non è stato un rientro qualsiasi, ma un momento carico di emozioni forti che è stato toccante. Il cantautore e conduttore televisivo italiano, assente dalle scene pubbliche da cinque mesi dopo un tragico incidente in cui Alessandro Magnani ha perso la vita, è tornato sul palco come ballerino per una notte e il suo è stato un vero pugno allo stomaco.

Questa è stata la sua prima apparizione dopo i fatti dello scorso luglio. Nello studio che per anni lo ha visto protagonista al fianco di Milly Carlucci, Belli ha cantato la sua ultima canzone, "Come se non ci fosse un domani", e ha ballato con la sua ex maestra Anastasia Kuzmina. Prima di scendere in pista, Paolo ha voluto condividere il difficile periodo vissuto e la speranza che il lavoro e la famiglia di "Ballando" gli hanno ridato.

Commosso, ha detto che si augura che il tempo faccia il suo lavoro e che il lavoro gli permetta di vivere con più leggerezza. La sua scelta di tornare proprio lì non è casuale: la prima uscita pubblica è a Ballando perché, ha spiegato, per lui è casa.

Visibilmente provato, Belli ha mandato un messaggio fortissimo alla famiglia Magnani: "Per me è difficilissimo ma ce la devo fare, voglio abbracciare mamma Lina e tutta la famiglia e gli amici di Alessandro". Ha dedicato la sua canzone a quelli che gli vogliono bene, con l'intento di portare serenità a tutti e anche a se stesso.

Milly Carlucci lo ha accolto con grande affetto, definendolo un amico che ha affrontato momenti durissimi con dignità e rigore morale altissimi. Belli ha raccontato di essersi chiuso in casa per settimane, per mesi, ma di aver capito, grazie a chi gli vuole bene, quanto sia importante andare a lavorare: "è come una medicina". Ha conquistato i sessanta punti di tesoretto, dimostrando che la sua forza va ben oltre il ballo.

Non è finita qui: Milly ha annunciato che Paolo Belli tornerà il 12 dicembre a "Ballando" per avviare il contatore di Telethon nella puntata speciale della maratona di solidarietà che coinvolgerà tutti i programmi di Rai1. Davvero il lavoro come medicina, o no?