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Il vero campione della serata di giovedì 19 novembre 2026 è stato, senza ombra di dubbio, `Doc – Nelle Tue Mani 4` su Rai1. La fiction ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, tenendo incollati allo schermo ben 4.140.000 spettatori, conquistando un impressionante 25.4% di share. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e conferma il dominio incontrastato della serie.

Sul fronte opposto, Canale5 ha provato a contrastare con `Tutto per la mia Famiglia`, ma la missione si è rivelata più ardua del previsto. La serie ha raccolto 1.816.000 spettatori, con uno share del 12.1%. Diciamocelo, rispetto al colosso Rai, sembra quasi una battaglia persa in partenza.

`Affari Tuoi`, il celebre game show di Rai1 basato sul format internazionale `Deal or No Deal`, continua a essere uno dei pilastri della programmazione serale, sempre pronto a tenere il pubblico con il fiato sospeso con le sue scatole misteriose.

Prime Time: Un Vincitore Chiarissimo

Analizzando più a fondo la prima serata, vediamo come il successo di `Doc` abbia lasciato le briciole agli altri. Su Rai3, `Splendida Cornice` ha comunque trovato il suo pubblico, segnando 957.000 spettatori e il 6.1% di share, dopo una presentazione che aveva già catturato 1.083.000 spettatori. Un risultato discreto, che si difende bene nel panorama variegato della tv. Su La7, `Piazzapulita` ha raggiunto 912.000 spettatori con il 6.7%, dimostrando che il pubblico è sempre attento all'attualità. Anche `Dritto e Rovescio` su Rete4 ha mantenuto una fetta di audience fedele, totalizzando 774.000 spettatori e il 6% di share dopo una presentazione da 602.000 spettatori. Insomma, i talk show politici hanno la loro base solida, pur senza fare numeri da capogiro.

Italia1 ha puntato sullo sport con le `ATP Finals 2026 – Zverev-Fils`, incollando al video 734.000 spettatori (3.7%). Non un boom, ma per gli appassionati di tennis è stata un'occasione da non perdere. Su Rai2, `Ore 14 Sera` ha intrattenuto 836.000 spettatori (6.3%), preceduto da una presentazione di 846.000 spettatori (4.3%). Nonostante il titolo promettente, `Only Fun – Comico Show` sul Nove ha radunato 522.000 spettatori (3.2%), dimostrando che far ridere il pubblico non è sempre facile. Persino `X Factor` su SkyUno, col suo Live Show, ha raggiunto 577.000 spettatori e il 3.6%, un buon risultato per il satellite. I film, da `Killer Elite` (384.000, 2.1%) su 20 a `Beverly Hills Cop II` (427.000, 2.3%) su Iris, hanno raccolto il loro zoccolo duro di spettatori, ma senza eccellere.

Access Prime Time: Il Duello dei Colossi

Passiamo all'access prime time, dove la competizione è sempre serratissima e ogni punto di share può fare la differenza. E qui, attenzione, il duello tra i colossi `Affari Tuoi` e `La Ruota della Fortuna` continua a tenerci col fiato sospeso. `Affari Tuoi` su Rai1 ha totalizzato la bellezza di 4.580.000 spettatori, conquistando il 22.6% di share, un numero da paura! Nonostante ciò, il game show ha dovuto fare i conti con `La Ruota della Fortuna` su Canale5 che, guidata da Gerry Scotti (22.3% di share, 4.512.000 spettatori), si è avvicinata ai numeri di Affari Tuoi (22.6%). Nella stessa fascia, `Cinque Minuti` ha totalizzato 3.869.000 spettatori (19.9%) su Rai1 e `Gira La Ruota della Fortuna` 3.797.000 spettatori (19.3%) su Canale5.

Su La7, `Otto e Mezzo` ha conquistato un eccellente 2.048.000 spettatori con il 10.2%, confermando la sua forza nel segmento dell'informazione approfondita. `Un Posto al Sole` su Rai3 ha continuato ad appassionare i suoi fedelissimi, raggiungendo 1.503.000 spettatori (7.4%), mentre `Il Cavallo e la Torre` ha preceduto la soap con 1.327.000 spettatori (6.8%). `4 di Sera` su Rete4 ha diviso il suo pubblico, con la prima parte a 1.112.000 spettatori (5.7%) e la seconda a 852.000 spettatori (4.2%).

Il Day-Time: Tra Notizie, Passioni e Affari (di casa)

Anche il resto della giornata ha visto i suoi alti e bassi. Nel preserale, il trionfo è stato per `L’Eredità` su Rai1, che ha coinvolto 4.500.000 spettatori con uno stratosferico 27% di share, dopo che `L’Eredità – La Sfida dei 7` aveva già ottenuto 3.202.000 spettatori (23.2%). Canale5 ha risposto con `Caduta Libera`, che ha convinto 2.578.000 spettatori (16.9%), preceduto da `Caduta Libera – Inizia la Sfida` con 1.648.000 spettatori (13.4%).

La mattinata è stata un susseguirsi di notizie e intrattenimento. Il `TG1` su Rai1 ha informato 1.155.000 spettatori (24.4%), mentre `TG5 Mattina` su Canale5 ha registrato 1.064.000 spettatori (22.6%). Subito dopo, `Unomattina` ha intrattenuto 905.000 spettatori (19.9%) e `Mattino Cinque` ha tenuto banco con 943.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 927.000 (20.3%) nella seconda. Anche `Buongiorno Regione` su Rai3 si è fatto notare con 692.000 spettatori (14.6%), preceduto da `Buongiorno Italia` con 464.000 spettatori (12.4%).

A mezzogiorno, `È Sempre Mezzogiorno` su Rai1 ha raggiunto 1.638.000 spettatori (17.3%), mentre `Forum` su Canale5 ha totalizzato 1.253.000 spettatori (17.2%). I `Fatti Vostri` su Rai2 hanno radunato 469.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 721.000 (8%) nella seconda, dimostrando una crescita nell'arco della trasmissione. `Casa a Prima Vista` su RealTime ha ottenuto 450.000 spettatori (2.3%) in prima serata e 635.000 spettatori (3.2%) nell'access prime time.

Insomma, giovedì 19 novembre è stato un giorno all'insegna di conferme e qualche piccola sorpresa, ma con un vincitore chiaro per la serata. E voi, eravate incollati allo schermo per `Doc` o a fare il tifo per la “turcata”?