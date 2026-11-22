Spettacolo

Dimenticatevi tutto il resto, perché il miglior film in circolazione, signore e signori, è Fjord. Non stiamo parlando di una chicca qualunque, ma del capolavoro che ha strappato la Palma d’oro a Cannes lo scorso maggio. Alla regia c’è il romeno Cristian Mungiu, un nome che non ha bisogno di presentazioni per chi mastica cinema di qualità, visto che vent’anni fa aveva già trionfato con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Quindi, insomma, non uno qualsiasi.

Il film arriva in Italia proprio nel periodo prenatalizio. Okay, non è esattamente il timing perfetto per un'opera che ti chiede impegno, concentrazione e pure un po’ di disponibilità emotiva, diciamocelo. Ma se in cambio ti offre uno straordinario ritratto – o forse un'autopsia morale? – di un’Europa che si crede colta e generosa, ma che è a un passo dall'annegare nelle sue stesse differenze, un pensierino ce lo si può fare eccome.

Una trama che ti spacca il cervello

Per la prima volta, Mungiu molla la Romania e si butta a capofitto nei paesaggi gelidi del Nord Europa, trasformando un banale caso di cronaca in un dilemma etico di quelli che ti fanno riflettere per giorni. La storia è quella di Mihai Gheorghiu, un ingegnere aeronautico interpretato da Sebastian Stan, e sua moglie norvegese Lisbet (Renate Reinsve). Stufi di Bucarest, decidono di ricominciare da capo in un villaggio sperduto in Norvegia, vicino ad Ålesund, dove vive la famiglia di lei. I due, super credenti cristiano-evangelici, crescono i figli a pane e Scritture, con una disciplina di ferro. All’inizio sembra andare tutto liscio, fanno amicizia con i vicini Halberg e i figli diventano inseparabili. Ma sotto la superficie di un’accoglienza più di facciata che sentita, iniziano a spuntare le prime crepe: barriere linguistiche, scontri tra l'educazione conservatrice dei nuovi arrivati e il modello progressista, laico quasi fino all'assurdo, della scuola del posto.

Il vero casino scoppia quando Elia, la figlia adolescente dei Gheorghiu, si presenta a scuola con qualche livido. E come se non bastasse, Mihai, con un’ingenuità quasi fatale, ammette che il padre ogni tanto usava qualche sculacciata correttiva. Apriti cielo! Per il preside e gli assistenti sociali norvegesi, tanto basta per far scattare il protocollo d'emergenza. Quella che in Romania era normale severità, qui viene subito etichettata come maltrattamento e coercizione psicologica. Nel giro di poche ore, i figli vengono prelevati e affidati a famiglie diverse. E per Mihai e Lisbet inizia un vero e proprio calvario kafkiano: interrogatori, perizie psicologiche e incontri sotto sorveglianza dove ogni singola parola gli si ritorce contro. Mentre la vicina Mia decide di difenderli in tribunale, la coppia si ritrova in balia di una macchina burocratica implacabile, divisa tra la tentazione di cedere pur di riavere i bambini e il rifiuto di rinnegare la propria identità culturale e religiosa. Ispirato alla storia vera della famiglia Bodnariu del 2015, Fjord dimostra ancora una volta il talento di Mungiu nel vivisezionare la nostra società 'pseudo smart' del terzo millennio senza cadere nel manicheismo. Se prima si era concentrato sulla xenofobia dell'Est Europa con Animali selvatici, ora punta i riflettori sulle contraddizioni delle socialdemocrazie nordiche.

Non solo dramma: tecnica da paura e attori top

Il film scorre per 146 minuti senza affanni, ma senza mai esagerare col melodramma. La fotografia di Tudor Vladimir Panduru è una roba da urlo: contrappone i fiordi glaciali con le inquadrature statiche degli uffici governativi, dove la violenza non ha bisogno di alzare la voce, ma si esercita con la gentilezza formale dei burocrati. La vera forza di quest'opera sta nella sua ambiguità voluta. Mungiu non giustifica i metodi educativi patriarcali di Mihai, ma ti sbatte in faccia la deriva autoritaria di uno stato assistenziale che, in nome della protezione dei minori, finisce per calpestare il diritto alla diversità culturale. Fjord è un dramma civile che diventa un’indagine sui limiti del potere e su quanto sia difficile comunicare tra mondi diversi. Un film che non ti dà risposte facili, ma ti costringe a farti domande: dove finisce la tutela dei diritti e dove inizia il pregiudizio istituzionale?

E che dire del cast? Sebastian Stan, che abbiamo visto nei panni di Donald Trump in The Apprentice e come il Soldato d’inverno nel Marvel Cinematic Universe, tira fuori una misura pazzesca nel renderti lo smarrimento di un uomo con le spalle al muro. Accanto a lui, Renate Reinsve incarna con un dolore trattenuto la lacerazione di una madre divisa tra le sue origini e la lealtà alla famiglia che si è costruita. Fjord è una co-produzione tra Romania, Francia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia, è distribuito da BIM Distribuzione. Il nostro giudizio? 4+ su 5.

E se Fjord non bastasse...

Ma la scorpacciata di cinema non finisce qui! Se Fjord vi ha lasciato con la voglia di altro, c’è un altro titolo che merita la vostra attenzione: Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Questo film è l'adattamento del romanzo autobiografico di Antonio Franchini, uscito nel 2024. È un ibrido narrativo splendido, con un’anima teatrale, un tono da dramedy naturalista e un ritmo che sembra quasi un videogame. Tutto si svolge in poche ore in un appartamento che diventa una vera e propria gabbia emotiva, un mattatoio, un Far West domestico. Fuori, Milano sembra una cartolina, ma dentro si respira l’aria di Fuorigrotta. C’è una frase, durante lo scontro familiare più acceso, che dice tutto: «A nuje 'o presepe nun ce piace», un chiaro omaggio a Eduardo De Filippo e al suo Natale in casa Cupiello.

La prima scena è già un capolavoro scintillante: un povero cappone da inseguire nel bilocale di Antonio, un mite editor (Lino Musella) che aspetta invano di diventare scrittore. È la Vigilia di Natale ed è arrivata mamma Angela, un vero ciclone. Dominatrice, anaffettiva, contraddittoria, una furia di sentimenti. La donna si prende possesso della casa, frigge il pesce, fuma, sbraita, e dispensa consigli che sembrano minacce. Vuole mettere radici a Milano, anche se la detesta.

Quindi, pronti a farvi interrogare da Fjord o a godervi un Natale più 'Fuorigrotta' che 'presepe'? A voi la scelta, ma sappiate che il cinema di qualità non va mai in vacanza!